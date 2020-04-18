Падение мировой экономики может превзойти ожидания МВФ

Экономические последствия вызванного пандемией кризиса могут быть более серьезными, чем падение мирового ВВП на 3%, которое спрогнозировал Международный валютный фонд в своем апрельском отчете. Об этом директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева рассказала в интервью ВВС.

"Мы прогнозируем сокращение доходов на душу населения в течение этого года в 170 странах мира и падение мировой экономики на 3 %... На самом деле этот прогноз может выглядеть оптимистичнее, чем реальность, которая нас ожидает", — заявила Георгиева.

По словам Георгиевой, МВФ советуется с эпидемиологами при подготовке последних макроэкономических прогнозов, чего раньше не случалось за всю историю существования фонда.

"По их словам, новый коронавирус - это большая загадка, и неизвестно, не вернется ли он в 2021 году", - заявила глава МВФ.

В то же время, несмотря на глубокий экономический спад, глава МВФ с осторожностью относится к преждевременной отмене карантина.