 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Падение мировой экономики может превзойти ожидания МВФ
18 апреля 2020 Просмотров: 52 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Экономические последствия вызванного пандемией кризиса могут быть более серьезными, чем падение мирового ВВП на 3%, которое спрогнозировал Международный валютный фонд в своем апрельском отчете. Об этом директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева рассказала в интервью ВВС.

"Мы прогнозируем сокращение доходов на душу населения в течение этого года в 170 странах мира и падение мировой экономики на 3 %... На самом деле этот прогноз может выглядеть оптимистичнее, чем реальность, которая нас ожидает", — заявила Георгиева.

По словам Георгиевой, МВФ советуется с эпидемиологами при подготовке последних макроэкономических прогнозов, чего раньше не случалось за всю историю существования фонда.

"По их словам, новый коронавирус - это большая загадка, и неизвестно, не вернется ли он в 2021 году", - заявила глава МВФ.

В то же время, несмотря на глубокий экономический спад, глава МВФ с осторожностью относится к преждевременной отмене карантина.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

18 апреля 2020

Падение мировой экономики может превзойти ожидания МВФ

В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры

В Англии запустили в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19

В УПЦ рассказали, как можно самостоятельно освятить пасхальные куличи

В Донецкой области 7 тысяч человек обратились за выплатами для безработных во время карантина

В Донецкой области выявили 15-й случай коронавирусной болезни

В Славянске шквальный ветер повалил деревья и оборвал провода

17 апреля 2020

В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона

Минздрав решил тестировать на COVID-19 всех медработников

16 апреля 2020

Вакцинация от туберкулеза почти в 6 раз снижает уровень смертности от коронавируса

Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума

Какие существуют способы исправления прикуса

Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных

В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс

В конце апреля платежные системы могут остановить работу

15 апреля 2020

Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок

Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов

В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус

В Славянске паски продаются уже освященные

Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ

Букмекерская контора GGBet: ставки на киберспорт

Как правильно выбрать кондиционер

Советы по выбору и эксплуатации электрического триммера для травы

В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину

14 апреля 2020

Ученые сделали новое заявление о коронавирусе

В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина

МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%

Минздрав с 14 апреля повторно запретил работу рынков

13 апреля 2020

В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом

12 апреля 2020

Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте

Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину

Также в разделе

В конце апреля платежные системы могут остановить работу

— 16 апреля 2020 —

Оплата коммунальных услуг в мае может быть проблематичной. Причиной тому – закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Согласно этому закону, с 28 апреля совершать банковские операции будет невозможно без идентификации личности.

Читать далее ⇒

В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина

— 14 апреля 2020 —

Первый месяц карантинных мероприятий, введенных правительством для борьбы с коронавирусом, украинская экономика и банковская система прошли достаточно спокойно. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Читать далее ⇒

МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%

— 14 апреля 2020 —

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году. Об этом говорится апрельском обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

Читать далее ⇒

В Украине планируются выплаты пособия по уходу за детьми на период карантина

— 11 апреля 2020 —

Украинцам на период карантина из-за коронавируса в правительстве подготовили дополнительные денежные выплаты. Речь идет о пособии по уходу за детьми до 10 лет, которые сможет получить один из родителей.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Падение мировой экономики может превзойти ожидания МВФ»

Экономические последствия вызванного пандемией кризиса могут быть более серьезными, чем падение мирового ВВП на 3%, которое спрогнозировал Международный валютный фонд в своем апрельском отчете. Об этом директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева рассказала в интервью ВВС.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок

В Славянске паски продаются уже освященные

В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В Англии запустили в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19

В УПЦ рассказали, как можно самостоятельно освятить пасхальные куличи

В Донецкой области 7 тысяч человек обратились за выплатами для безработных во время карантина

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры

В Славянске шквальный ветер повалил деревья и оборвал провода

В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона

Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса

ФИФА изменит сроки трансферных окон

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

18 апреля 2020

Падение мировой экономики может превзойти ожидания МВФ

В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры

В Англии запустили в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19

В УПЦ рассказали, как можно самостоятельно освятить пасхальные куличи

В Донецкой области 7 тысяч человек обратились за выплатами для безработных во время карантина

В Донецкой области выявили 15-й случай коронавирусной болезни

В Славянске шквальный ветер повалил деревья и оборвал провода

17 апреля 2020

В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона

Минздрав решил тестировать на COVID-19 всех медработников

16 апреля 2020

Вакцинация от туберкулеза почти в 6 раз снижает уровень смертности от коронавируса

Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума

Какие существуют способы исправления прикуса

Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных

В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс

В конце апреля платежные системы могут остановить работу

15 апреля 2020

Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок

Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов

В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус

В Славянске паски продаются уже освященные

Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ

Букмекерская контора GGBet: ставки на киберспорт

Как правильно выбрать кондиционер

Советы по выбору и эксплуатации электрического триммера для травы

В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину

14 апреля 2020

Ученые сделали новое заявление о коронавирусе

В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина

МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%

Минздрав с 14 апреля повторно запретил работу рынков

13 апреля 2020

В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом

12 апреля 2020

Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте

Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top