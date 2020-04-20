Сегодня нефть марки WTI торговалась бесплатно

20 апреля стоимость американской нефти марки WTI снизилась до минимального показателя в истории — 1,99 долларов за баррель, а затем и стала стоить меньше доллара - 0.01.

Агентство Bloomberg причиной резкого понижения цены на нефть WTI называют ее переизбыток на рынке и опасения о нехватке хранилищ.

Падение цен происходит на фоне распространения коронавируса и введения многими странами строгого карантина, а также несмотря на договоренность стран - членов ОПЕК+ от 12 апреля о снижении добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По словам аналитиков Международного энергетического агентства, соглашение ОПЕК+ не способно компенсировать падение спроса в мире, хотя может привести к началу сокращения запасов во втором полугодии.