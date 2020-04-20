|20 апреля 2020
|Просмотров: 43
|
20 апреля стоимость американской нефти марки WTI снизилась до минимального показателя в истории — 1,99 долларов за баррель, а затем и стала стоить меньше доллара - 0.01.
Агентство Bloomberg причиной резкого понижения цены на нефть WTI называют ее переизбыток на рынке и опасения о нехватке хранилищ.
Падение цен происходит на фоне распространения коронавируса и введения многими странами строгого карантина, а также несмотря на договоренность стран - членов ОПЕК+ от 12 апреля о снижении добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По словам аналитиков Международного энергетического агентства, соглашение ОПЕК+ не способно компенсировать падение спроса в мире, хотя может привести к началу сокращения запасов во втором полугодии.
20 апреля 2020
• В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом
• Сегодня нефть марки WTI торговалась бесплатно
18 апреля 2020
• Падение мировой экономики может превзойти ожидания МВФ
• В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры
• В Англии запустили в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19
• В УПЦ рассказали, как можно самостоятельно освятить пасхальные куличи
• В Донецкой области 7 тысяч человек обратились за выплатами для безработных во время карантина
• В Донецкой области выявили 15-й случай коронавирусной болезни
• В Славянске шквальный ветер повалил деревья и оборвал провода
17 апреля 2020
• В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона
• Минздрав решил тестировать на COVID-19 всех медработников
16 апреля 2020
• Вакцинация от туберкулеза почти в 6 раз снижает уровень смертности от коронавируса
• Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума
• Какие существуют способы исправления прикуса
• Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных
• В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс
• В конце апреля платежные системы могут остановить работу
15 апреля 2020
• Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок
• Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов
• В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус
• В Славянске паски продаются уже освященные
• Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ
• Букмекерская контора GGBet: ставки на киберспорт
• Как правильно выбрать кондиционер
• Советы по выбору и эксплуатации электрического триммера для травы
• В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину
14 апреля 2020
• Ученые сделали новое заявление о коронавирусе
• В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина
• МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%
• Минздрав с 14 апреля повторно запретил работу рынков
13 апреля 2020
• В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом
— 18 апреля 2020 —
Экономические последствия вызванного пандемией кризиса могут быть более серьезными, чем падение мирового ВВП на 3%, которое спрогнозировал Международный валютный фонд в своем апрельском отчете. Об этом директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева рассказала в интервью ВВС.
— 16 апреля 2020 —
Оплата коммунальных услуг в мае может быть проблематичной. Причиной тому – закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Согласно этому закону, с 28 апреля совершать банковские операции будет невозможно без идентификации личности.
— 14 апреля 2020 —
Первый месяц карантинных мероприятий, введенных правительством для борьбы с коронавирусом, украинская экономика и банковская система прошли достаточно спокойно. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
— 14 апреля 2020 —
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году. Об этом говорится апрельском обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).
Приветствую, гость! Вход
20 апреля 2020
• В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом
• Сегодня нефть марки WTI торговалась бесплатно
18 апреля 2020
• Падение мировой экономики может превзойти ожидания МВФ
• В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры
• В Англии запустили в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19
• В УПЦ рассказали, как можно самостоятельно освятить пасхальные куличи
• В Донецкой области 7 тысяч человек обратились за выплатами для безработных во время карантина
• В Донецкой области выявили 15-й случай коронавирусной болезни
• В Славянске шквальный ветер повалил деревья и оборвал провода
17 апреля 2020
• В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона
• Минздрав решил тестировать на COVID-19 всех медработников
16 апреля 2020
• Вакцинация от туберкулеза почти в 6 раз снижает уровень смертности от коронавируса
• Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума
• Какие существуют способы исправления прикуса
• Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных
• В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс
• В конце апреля платежные системы могут остановить работу
15 апреля 2020
• Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок
• Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов
• В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус
• В Славянске паски продаются уже освященные
• Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ
• Букмекерская контора GGBet: ставки на киберспорт
• Как правильно выбрать кондиционер
• Советы по выбору и эксплуатации электрического триммера для травы
• В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину
14 апреля 2020
• Ученые сделали новое заявление о коронавирусе
• В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина
• МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%
• Минздрав с 14 апреля повторно запретил работу рынков
13 апреля 2020
• В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Сегодня нефть марки WTI торговалась бесплатно»
20 апреля стоимость американской нефти марки WTI снизилась до минимального показателя в истории — 1,99 долларов за баррель, а затем и стала стоить меньше доллара - 0.01.