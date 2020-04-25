 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине выплату 1000 грн пенсионерам могут перенести на конец июня
25 апреля 2020 Просмотров: 33 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине разовую выплату в 1000 грн для пенсионеров, которым приносят деньги почтальоны, могут перенести с апреля до 25 июня, об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

«3,5 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии через почту, почтальоны должны доставить единовременное пособие домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств. В случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи в указанные 5 дней, ее должны выплатить не позднее 25 июня текущего года» , — говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет Министров на заседании принял решение не учитывать так называемую "карантинную" тысячу гривен помощи при расчете субсидий.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

25 апреля 2020

В Украине выплату 1000 грн пенсионерам могут перенести на конец июня

В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания

В Украине начались поставки ПЦР-систем отечественного производства

В поминальные дни будет запрещено посещать кладбища

Ученые рассказали, что уничтожает коронавирус

24 апреля 2020

Экспресс-тесты на COVID-19 в Донецкой области прошли почти 4,5 тысяч человек

Месси признали лучшим футболистом за последние 25 лет

Рада отменила штрафные баллы для водителей

Госстат назвал причины смертей в Украине в начале 2020 года

Лиманские полицейские задержали женщину, которая убила и закопала своего мужа

В Украине заработает международная образовательная онлайн платформа

23 апреля 2020

В Донецкой области планируют создать 66 территориальных громад

Суды Донецкой области оштрафовали 18 нарушителей карантина на 300 тысяч гривен

В Донецкой области обнаружили три новых случая COVID-19

В Донецкой области COVID-19 заразились два врача и четыре медсестры

В Славянске выявлен еще один случай заболевания COVID-19

Обзор букмекерской конторы GGBet

В Славянске снова закрывают рынки до окончания карантина

В Донецкой области выздоровели большинство больных на COVID-19

22 апреля 2020

Кабмин установил пособие по частичной безработице

Украина приступает к клиническим исследованиям отечественного препарата от коронавируса

2 млн украинцев потеряли работу из-за карантина

Ринат Ахметов за семь лет потерял 80% своего капитала

Кабмин продлил карантин в Украине до 11 мая

21 апреля 2020

В Донецкой области пересчитали переселенцев

В Донецкой области зарегистрировано еще 2 случая заболевания коронавирусом

Плательщики налога на прибыль Донетчины задекларировали за 2019 год более миллиарда гривен дохода

В Славянске полиция прекратила работу трех игорных заведений

Донецкая область на предпоследнем месте в стране по числу заболевших коронавирусом

20 апреля 2020

Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат

В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом

Также в разделе

Плательщики налога на прибыль Донетчины задекларировали за 2019 год более миллиарда гривен дохода

— 21 апреля 2020 —

Около 7 тысяч предприятий Донецкой области представили декларации за 2019 год по налогу на прибыль, задекларировав 101,6 миллиардов гривен дохода. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области.

Читать далее ⇒

Сегодня нефть марки WTI торговалась бесплатно

— 20 апреля 2020 —

20 апреля стоимость американской нефти марки WTI снизилась до минимального показателя в истории — 1,99 долларов за баррель, а затем и стала стоить меньше доллара - 0.01.

Читать далее ⇒

Падение мировой экономики может превзойти ожидания МВФ

— 18 апреля 2020 —

Экономические последствия вызванного пандемией кризиса могут быть более серьезными, чем падение мирового ВВП на 3%, которое спрогнозировал Международный валютный фонд в своем апрельском отчете. Об этом директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева рассказала в интервью ВВС.

Читать далее ⇒

В конце апреля платежные системы могут остановить работу

— 16 апреля 2020 —

Оплата коммунальных услуг в мае может быть проблематичной. Причиной тому – закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Согласно этому закону, с 28 апреля совершать банковские операции будет невозможно без идентификации личности.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Украине выплату 1000 грн пенсионерам могут перенести на конец июня»

В Украине разовую выплату в 1000 грн для пенсионеров, которым приносят деньги почтальоны, могут перенести с апреля до 25 июня, об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске выявлен еще один случай заболевания COVID-19

В Славянске снова закрывают рынки до окончания карантина

Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В Украине начались поставки ПЦР-систем отечественного производства

В поминальные дни будет запрещено посещать кладбища

Ученые рассказали, что уничтожает коронавирус

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания

Лиманские полицейские задержали женщину, которая убила и закопала своего мужа

Суды Донецкой области оштрафовали 18 нарушителей карантина на 300 тысяч гривен

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Месси признали лучшим футболистом за последние 25 лет

В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона

Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

25 апреля 2020

В Украине выплату 1000 грн пенсионерам могут перенести на конец июня

В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания

В Украине начались поставки ПЦР-систем отечественного производства

В поминальные дни будет запрещено посещать кладбища

Ученые рассказали, что уничтожает коронавирус

24 апреля 2020

Экспресс-тесты на COVID-19 в Донецкой области прошли почти 4,5 тысяч человек

Месси признали лучшим футболистом за последние 25 лет

Рада отменила штрафные баллы для водителей

Госстат назвал причины смертей в Украине в начале 2020 года

Лиманские полицейские задержали женщину, которая убила и закопала своего мужа

В Украине заработает международная образовательная онлайн платформа

23 апреля 2020

В Донецкой области планируют создать 66 территориальных громад

Суды Донецкой области оштрафовали 18 нарушителей карантина на 300 тысяч гривен

В Донецкой области обнаружили три новых случая COVID-19

В Донецкой области COVID-19 заразились два врача и четыре медсестры

В Славянске выявлен еще один случай заболевания COVID-19

Обзор букмекерской конторы GGBet

В Славянске снова закрывают рынки до окончания карантина

В Донецкой области выздоровели большинство больных на COVID-19

22 апреля 2020

Кабмин установил пособие по частичной безработице

Украина приступает к клиническим исследованиям отечественного препарата от коронавируса

2 млн украинцев потеряли работу из-за карантина

Ринат Ахметов за семь лет потерял 80% своего капитала

Кабмин продлил карантин в Украине до 11 мая

21 апреля 2020

В Донецкой области пересчитали переселенцев

В Донецкой области зарегистрировано еще 2 случая заболевания коронавирусом

Плательщики налога на прибыль Донетчины задекларировали за 2019 год более миллиарда гривен дохода

В Славянске полиция прекратила работу трех игорных заведений

Донецкая область на предпоследнем месте в стране по числу заболевших коронавирусом

20 апреля 2020

Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат

В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top