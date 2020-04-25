В Украине выплату 1000 грн пенсионерам могут перенести на конец июня

В Украине разовую выплату в 1000 грн для пенсионеров, которым приносят деньги почтальоны, могут перенести с апреля до 25 июня, об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

«3,5 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии через почту, почтальоны должны доставить единовременное пособие домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств. В случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи в указанные 5 дней, ее должны выплатить не позднее 25 июня текущего года» , — говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет Министров на заседании принял решение не учитывать так называемую "карантинную" тысячу гривен помощи при расчете субсидий.