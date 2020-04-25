В Украине выплату 1000 грн пенсионерам могут перенести на конец июня

|25 апреля 2020
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В Украине разовую выплату в 1000 грн для пенсионеров, которым приносят деньги почтальоны, могут перенести с апреля до 25 июня, об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.
«3,5 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии через почту, почтальоны должны доставить единовременное пособие домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств. В случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи в указанные 5 дней, ее должны выплатить не позднее 25 июня текущего года» , — говорится в сообщении.
Напомним, Кабинет Министров на заседании принял решение не учитывать так называемую "карантинную" тысячу гривен помощи при расчете субсидий.
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23 апреля 2020
• В Донецкой области планируют создать 66 территориальных громад
• Суды Донецкой области оштрафовали 18 нарушителей карантина на 300 тысяч гривен
• В Донецкой области обнаружили три новых случая COVID-19
• В Донецкой области COVID-19 заразились два врача и четыре медсестры
• В Славянске выявлен еще один случай заболевания COVID-19
• Обзор букмекерской конторы GGBet
• В Славянске снова закрывают рынки до окончания карантина
• В Донецкой области выздоровели большинство больных на COVID-19
22 апреля 2020
• Кабмин установил пособие по частичной безработице
• Украина приступает к клиническим исследованиям отечественного препарата от коронавируса
• 2 млн украинцев потеряли работу из-за карантина
• Ринат Ахметов за семь лет потерял 80% своего капитала
• Кабмин продлил карантин в Украине до 11 мая
21 апреля 2020
• В Донецкой области пересчитали переселенцев
• В Донецкой области зарегистрировано еще 2 случая заболевания коронавирусом
• Плательщики налога на прибыль Донетчины задекларировали за 2019 год более миллиарда гривен дохода
• В Славянске полиция прекратила работу трех игорных заведений
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20 апреля 2020
• Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат
• В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом
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Комментарии к статье «В Украине выплату 1000 грн пенсионерам могут перенести на конец июня»
В Украине разовую выплату в 1000 грн для пенсионеров, которым приносят деньги почтальоны, могут перенести с апреля до 25 июня, об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.