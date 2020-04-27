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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП
27 апреля 2020 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине в связи с карантином, который был введен на фоне распространения коронавируса, запрещена деятельность 277 тысяч физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщает Опендатабот.

По данным платформы для работы с открытыми данными, без работы остались:

  • в сфере образования - 13 684 ФЛП,
  • туризма - 8 370 ФЛП,
  • спорта - 8 434 ФЛП,
  • рынки - 211 302 ФЛП,
  • транспорт - 1791 ФЛП.

Напомним, за месяц регистрация новых ФЛП уменьшилась почти в три раза.

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В Украине в связи с карантином, который был введен на фоне распространения коронавируса, запрещена деятельность 277 тысяч физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщает Опендатабот.

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