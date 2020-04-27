Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП

— 21 апреля 2020 —

Около 7 тысяч предприятий Донецкой области представили декларации за 2019 год по налогу на прибыль, задекларировав 101,6 миллиардов гривен дохода. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области.

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