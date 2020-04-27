|27 апреля 2020
|Просмотров: 45
|
По состоянию на 1 апреля 2020 года средний размер пенсии в Украине составил 3170,14 гривен. Всего в стране зарегистрировано 11,3 миллиона пенсионеров.
Средний размер пенсионных выплат для 11,3 млн граждан вырос на 87,16 грн по сравнению с 1 января, когда показатель составлял 3082,98 грн.
Большинство украинских пенсионеров - 7,5 миллиона человек - получают выплаты в размере от 1500 до 3000 гривен.
1,3 миллиона пенсионеров имеют пенсию выше 5000 гривен. 76 тысяч человек получают пенсии, размер которых меньше 1400 гривен.
27 апреля 2020
• Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий
• Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.
• Как лечат псориаз: основные методики
• Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки
• В чем эффективность защитных перегородок в такси
• Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП
26 апреля 2020
• Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы
• В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии
• В июне в школах учебного процесса не будет
• В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом
• В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале
• В Донецкой области зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса за 1 день
25 апреля 2020
• Подать заявку на получение пособия по безработице можно через портал "Дiя"
• Студенты вузов закончат учебный год дистанционно
• В Донецкой области число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27
• В Украине выплату 1000 грн пенсионерам могут перенести на конец июня
• Славянскую райгосадминистрацию возглавит Андрей Терещенко
• В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания
• В Украине начались поставки ПЦР-систем отечественного производства
• В поминальные дни будет запрещено посещать кладбища
• Ученые рассказали, что уничтожает коронавирус
24 апреля 2020
• Экспресс-тесты на COVID-19 в Донецкой области прошли почти 4,5 тысяч человек
• Месси признали лучшим футболистом за последние 25 лет
• Рада отменила штрафные баллы для водителей
• Госстат назвал причины смертей в Украине в начале 2020 года
• Лиманские полицейские задержали женщину, которая убила и закопала своего мужа
• В Украине заработает международная образовательная онлайн платформа
23 апреля 2020
• В Донецкой области планируют создать 66 территориальных громад
• Суды Донецкой области оштрафовали 18 нарушителей карантина на 300 тысяч гривен
• В Донецкой области обнаружили три новых случая COVID-19
• В Донецкой области COVID-19 заразились два врача и четыре медсестры
— 27 апреля 2020 —
В Украине в связи с карантином, который был введен на фоне распространения коронавируса, запрещена деятельность 277 тысяч физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщает Опендатабот.
— 25 апреля 2020 —
В Украине разовую выплату в 1000 грн для пенсионеров, которым приносят деньги почтальоны, могут перенести с апреля до 25 июня, об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.
— 21 апреля 2020 —
Около 7 тысяч предприятий Донецкой области представили декларации за 2019 год по налогу на прибыль, задекларировав 101,6 миллиардов гривен дохода. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области.
— 20 апреля 2020 —
20 апреля стоимость американской нефти марки WTI снизилась до минимального показателя в истории — 1,99 долларов за баррель, а затем и стала стоить меньше доллара - 0.01.
Приветствую, гость! Вход
27 апреля 2020
• Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий
• Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.
• Как лечат псориаз: основные методики
• Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки
• В чем эффективность защитных перегородок в такси
• Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП
26 апреля 2020
• Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы
• В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии
• В июне в школах учебного процесса не будет
• В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом
• В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале
• В Донецкой области зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса за 1 день
25 апреля 2020
• Подать заявку на получение пособия по безработице можно через портал "Дiя"
• Студенты вузов закончат учебный год дистанционно
• В Донецкой области число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27
• В Украине выплату 1000 грн пенсионерам могут перенести на конец июня
• Славянскую райгосадминистрацию возглавит Андрей Терещенко
• В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания
• В Украине начались поставки ПЦР-систем отечественного производства
• В поминальные дни будет запрещено посещать кладбища
• Ученые рассказали, что уничтожает коронавирус
24 апреля 2020
• Экспресс-тесты на COVID-19 в Донецкой области прошли почти 4,5 тысяч человек
• Месси признали лучшим футболистом за последние 25 лет
• Рада отменила штрафные баллы для водителей
• Госстат назвал причины смертей в Украине в начале 2020 года
• Лиманские полицейские задержали женщину, которая убила и закопала своего мужа
• В Украине заработает международная образовательная онлайн платформа
23 апреля 2020
• В Донецкой области планируют создать 66 территориальных громад
• Суды Донецкой области оштрафовали 18 нарушителей карантина на 300 тысяч гривен
• В Донецкой области обнаружили три новых случая COVID-19
• В Донецкой области COVID-19 заразились два врача и четыре медсестры
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий»
По состоянию на 1 апреля 2020 года средний размер пенсии в Украине составил 3170,14 гривен. Всего в стране зарегистрировано 11,3 миллиона пенсионеров.