Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий

По состоянию на 1 апреля 2020 года средний размер пенсии в Украине составил 3170,14 гривен. Всего в стране зарегистрировано 11,3 миллиона пенсионеров.

Средний размер пенсионных выплат для 11,3 млн граждан вырос на 87,16 грн по сравнению с 1 января, когда показатель составлял 3082,98 грн.

Большинство украинских пенсионеров - 7,5 миллиона человек - получают выплаты в размере от 1500 до 3000 гривен.

1,3 миллиона пенсионеров имеют пенсию выше 5000 гривен. 76 тысяч человек получают пенсии, размер которых меньше 1400 гривен.