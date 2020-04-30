Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен

Задолженность по выплате заработной платы в Донецкой области составила 609,9 млн. гривен по данным на 1 апреля. Об этом сообщает Главное управление статистики в регионе.

"Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 апреля 2020 года составила в области (без учета части временно оккупированной территории) 609,9 млн.грн, или 20,6% всех долгов по ее выплате в Украине (2964,2 млн.грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 13,6% фонда оплаты труда, начисленного за март (в среднем по Украине – 3,4%)", - говорится в сообщении.

В течение марта 2020 года сумма долга по зарплате уменьшилась на 108,1 млн.грн, или на 15,1%, а по сравнению с 1 января 2020 года – увеличилась на 44,4 млн.грн, или на 7,8%.

Задолженность по заработной плате на экономически активных предприятиях области (без учета части временно оккупированной территории) на 1 апреля 2020 года составила 305,5 млн.грн, или 50,1% всех долгов по выплате зарплаты. За счет частичного погашения долгов работникам угольной промышленности это на 27,1% меньше, чем было на 1 марта, а по сравнению с 1 января 2020 года меньше на 38,1% вследствие перехода отдельных экономически активных предприятий в категорию банкротов.

В промышленности долги перед работниками экономически активных предприятий в течение марта уменьшились на 27,8% и на 1 апреля 2020 года составили 276,1 млн.грн, или 90,4% задолженности экономически активных предприятий всех видов деятельности. Из них 207,2 млн.грн не выплачено работникам экономически активных предприятий добывающей промышленности и разработки карьеров, что по сравнению с задолженностью на 1 марта меньше на 35,4%, а против 1 января 2020 года – больше на 11,0%. Долги работникам экономически активных предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами, в марте выросли на 33,8%, составив на 1 апреля 20,2 млн.грн, что по сравнению с 1 января 2020 года больше вдвое.