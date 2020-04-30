Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен

|30 апреля 2020
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Задолженность по выплате заработной платы в Донецкой области составила 609,9 млн. гривен по данным на 1 апреля. Об этом сообщает Главное управление статистики в регионе.
"Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 апреля 2020 года составила в области (без учета части временно оккупированной территории) 609,9 млн.грн, или 20,6% всех долгов по ее выплате в Украине (2964,2 млн.грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 13,6% фонда оплаты труда, начисленного за март (в среднем по Украине – 3,4%)", - говорится в сообщении.
В течение марта 2020 года сумма долга по зарплате уменьшилась на 108,1 млн.грн, или на 15,1%, а по сравнению с 1 января 2020 года – увеличилась на 44,4 млн.грн, или на 7,8%.
Задолженность по заработной плате на экономически активных предприятиях области (без учета части временно оккупированной территории) на 1 апреля 2020 года составила 305,5 млн.грн, или 50,1% всех долгов по выплате зарплаты. За счет частичного погашения долгов работникам угольной промышленности это на 27,1% меньше, чем было на 1 марта, а по сравнению с 1 января 2020 года меньше на 38,1% вследствие перехода отдельных экономически активных предприятий в категорию банкротов.
В промышленности долги перед работниками экономически активных предприятий в течение марта уменьшились на 27,8% и на 1 апреля 2020 года составили 276,1 млн.грн, или 90,4% задолженности экономически активных предприятий всех видов деятельности. Из них 207,2 млн.грн не выплачено работникам экономически активных предприятий добывающей промышленности и разработки карьеров, что по сравнению с задолженностью на 1 марта меньше на 35,4%, а против 1 января 2020 года – больше на 11,0%. Долги работникам экономически активных предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами, в марте выросли на 33,8%, составив на 1 апреля 20,2 млн.грн, что по сравнению с 1 января 2020 года больше вдвое.
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29 апреля 2020
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• У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц
• Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе
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• Донецкая область получила новые автомобили "скорой помощи"
• Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск
• В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха
27 апреля 2020
• Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков
• Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий
• Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.
• Как лечат псориаз: основные методики
• Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки
• В чем эффективность защитных перегородок в такси
• Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП
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• Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы
• В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии
• В июне в школах учебного процесса не будет
• В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом
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• Подать заявку на получение пособия по безработице можно через портал "Дiя"
• Студенты вузов закончат учебный год дистанционно
• В Донецкой области число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27
• В Украине выплату 1000 грн пенсионерам могут перенести на конец июня
• Славянскую райгосадминистрацию возглавит Андрей Терещенко
• В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания
• В Украине начались поставки ПЦР-систем отечественного производства
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Задолженность по выплате заработной платы в Донецкой области составила 609,9 млн. гривен по данным на 1 апреля. Об этом сообщает Главное управление статистики в регионе.