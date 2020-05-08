Украинцам подробно рассказали об индексации

|8 мая 2020
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Пенсии в Украине будут увеличены после индексации в мае, но миллионы украинцев останутся либо вообще без доплат, либо им доплатят копейки. Многие из них задаются вопросом, почему отработав на благо государства по 40-50 лет они вынуждены сводить концы с концами на чуть больше двух тысяч гривен в месяц.
Основную роль при расчете пенсии играет не стаж, а зарплата, которую вы получали на протяжении своей трудовой деятельности. А коэффициент этого стажа в Украине снизили с 1,5% до 1%.
Пенсии украинцам рассчитывают по формуле: средняя зарплата в Украине за последние три года (цифру дает ПФУ) умножают на соотношение своей зарплаты к средней, потом умножают на стаж в годах и еще раз умножают на тот самый коэффициент (1%).
При этом многие пенсионеры, получавшие низкую зарплату, при такой формуле не дотягивают даже до "минималки" 1638 грн (на данный момент). Тогда эту разницу, к примеру 200-300 гривен, государство "дарит" пенсионеру. Когда же дело доходит до ежегодной индексации, эту самую надбавку плюсуют не к 1638 гривнам, а к вашей пенсии, рассчитанной по формуле. Вот и выходит, что кто-то каждый год пытается дотянуть до "минималки", а кому-то добавляют 5-10 грн.
Начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области Елена Сичугова ответила на волнующие многих вопросы, подтвердив, что, да, в Украине главной является зарплата, а не 40-летний стаж. При этом у каждого пенсионера свой индивидуальный результат, пишут местные СМИ.
"Размер пенсии в первую очередь зависит от размера заработной платы, на основании которой ее считали, а в меньшей степени - от стажа. То есть при большом стаже и одновременно низкой заработной плате пенсия априори не будет высокой", - ответила специалист из ПФУ пенсионерке, которая пожаловалась на пенсию в 2027 гривен при 42 годах стажа.
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• Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения
7 мая 2020
• Верховная Рада ввела обязательное тестирование на коронавирус
• 7 мая в Донецкой области зафиксировано 4 новых случая коронавирусной болезни
4 мая 2020
• Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями
• Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными
• В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни
30 апреля 2020
• Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса
• В Донецкой области зафиксирован 69 случай COVID-19
• Альтернативное онлайн-шоу Евровидения-2020 будут транслировать три дня
• Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен
• Парфюмированная и туалетная вода: в чем разница
• 14 рынков Донецкой области приступили к работе в карантинных условиях
29 апреля 2020
• В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250
• У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц
• Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе
• В Донецкой области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной болезни
28 апреля 2020
• Донецкая область получила новые автомобили "скорой помощи"
• Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск
• В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха
27 апреля 2020
• Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков
• Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий
• Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.
• Как лечат псориаз: основные методики
• Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки
• В чем эффективность защитных перегородок в такси
• Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП
26 апреля 2020
• Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы
• В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии
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Комментарии к статье «Украинцам подробно рассказали об индексации»
Пенсии в Украине будут увеличены после индексации в мае, но миллионы украинцев останутся либо вообще без доплат, либо им доплатят копейки. Многие из них задаются вопросом, почему отработав на благо государства по 40-50 лет они вынуждены сводить концы с концами на чуть больше двух тысяч гривен в месяц.