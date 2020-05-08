Фонд соцстрахования компенсирует 50% утраченного заработка из-за изоляции от коронавируса

Фонд социального страхования будет выплачивать компенсации 50% утраченного заработка из-за изоляции от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Выплаты будут осуществлены начиная с шестого дня нетрудоспособности, ведь первые пять дней больничных должен финансировать работодатель. При этом на размер выплат не будет влиять длительность страхового стажа.

"Право на такую помощь от ФССУ имеют застрахованные лица за период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под медицинским наблюдением в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, а также локализации и ликвидации ее вспышек и эпидемий", - говорится в сообщении.

Для получения финансирования у сотрудника должен быть больничный лист с указанной причиной нетрудоспособности "изоляция от Covid-19-11", после чего работодатель оформит заявление-расчет, в котором должен указать причину нетрудоспособности - 11 (изоляция от коронавируса).