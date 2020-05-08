Фонд соцстрахования компенсирует 50% утраченного заработка из-за изоляции от коронавируса

|8 мая 2020
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Фонд социального страхования будет выплачивать компенсации 50% утраченного заработка из-за изоляции от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Выплаты будут осуществлены начиная с шестого дня нетрудоспособности, ведь первые пять дней больничных должен финансировать работодатель. При этом на размер выплат не будет влиять длительность страхового стажа.
"Право на такую помощь от ФССУ имеют застрахованные лица за период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под медицинским наблюдением в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, а также локализации и ликвидации ее вспышек и эпидемий", - говорится в сообщении.
Для получения финансирования у сотрудника должен быть больничный лист с указанной причиной нетрудоспособности "изоляция от Covid-19-11", после чего работодатель оформит заявление-расчет, в котором должен указать причину нетрудоспособности - 11 (изоляция от коронавируса).
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• Верховная Рада ввела обязательное тестирование на коронавирус
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4 мая 2020
• Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями
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• В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни
30 апреля 2020
• Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса
• В Донецкой области зафиксирован 69 случай COVID-19
• Альтернативное онлайн-шоу Евровидения-2020 будут транслировать три дня
• Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен
• Парфюмированная и туалетная вода: в чем разница
• 14 рынков Донецкой области приступили к работе в карантинных условиях
29 апреля 2020
• В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250
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• Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе
• В Донецкой области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной болезни
28 апреля 2020
• Донецкая область получила новые автомобили "скорой помощи"
• Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск
• В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха
27 апреля 2020
• Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков
• Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий
• Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.
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Комментарии к статье «Фонд соцстрахования компенсирует 50% утраченного заработка из-за изоляции от коронавируса»
Фонд социального страхования будет выплачивать компенсации 50% утраченного заработка из-за изоляции от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба фонда.