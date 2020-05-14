Пандемия коронавируса отбросит мировую экономику на четыре года назад

|14 мая 2020
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В ООН подсчитали, что мировая экономика в 2020-2021 годах потеряет около $8,5 трлн. Об этом говорится в отчете Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.
«Потери в таких размерах сведут на нет прирост мирового ВВП за предыдущие 4 года», — отмечается в докладе. При этом падение ВВП развитых стран будет достигать 5%, а ВВП развивающихся стран — сократится на 0,7%.
Пандемия приведет к массовому обнищанию, 34,3 млн человек окажутся за чертой крайней нищеты. Из них 56% проживают в африканских странах.
Темпы восстановления мировой экономики после завершения пандемии напрямую зависят от способности государств сохранить рабочие места в экономике и обеспечить доходы для наиболее пострадавших групп населения, подчеркнул помощник генерального секретаря ООН по экономическому развитию Эллиот Харрис, комментируя доклад.
ООН прогнозирует, что признаки восстановления мировая экономика начнет демонстрировать в 2021 году.
В организации подчеркнули, что усиление сотрудничества стран в вопросах экономического развития и финансово-экономическая помощь международного сообщества странам, которые наиболее пострадали от коронавируса, являются ключевыми шагами для ускорения восстановления мировой экономики.
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10 мая 2020
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• Масочный режим в Украине могут отменить до конца лета
9 мая 2020
• Платежные терминалы начнут определять клиентов по банковским картам
• Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске
• Еврокомиссия предложила членам Евросоюза продлить режим закрытия внешних границ до лета
• Украина уже 20-й день переживает стадию "плато" с распространением коронавируса
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8 мая 2020
• ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина
• Фонд соцстрахования компенсирует 50% утраченного заработка из-за изоляции от коронавируса
• Вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже
• План выхода из карантина будет пересматриваться
• Новый коронавирус опаснее сезонного гриппа в 10 раз
• КП “Словміськводоканал” информирует о возможных перебоях в водоснабжении
• Украинцам подробно рассказали об индексации
• Может ли киберспорт gg bet быть безопасным
• В Славянске начали капитальный ремонт общежития для переселенцев
• Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения
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• Верховная Рада ввела обязательное тестирование на коронавирус
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Комментарии к статье «Пандемия коронавируса отбросит мировую экономику на четыре года назад»
В ООН подсчитали, что мировая экономика в 2020-2021 годах потеряет около $8,5 трлн. Об этом говорится в отчете Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.