Пандемия коронавируса отбросит мировую экономику на четыре года назад

В ООН подсчитали, что мировая экономика в 2020-2021 годах потеряет около $8,5 трлн. Об этом говорится в отчете Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.

«Потери в таких размерах сведут на нет прирост мирового ВВП за предыдущие 4 года», — отмечается в докладе. При этом падение ВВП развитых стран будет достигать 5%, а ВВП развивающихся стран — сократится на 0,7%.

Пандемия приведет к массовому обнищанию, 34,3 млн человек окажутся за чертой крайней нищеты. Из них 56% проживают в африканских странах.

Темпы восстановления мировой экономики после завершения пандемии напрямую зависят от способности государств сохранить рабочие места в экономике и обеспечить доходы для наиболее пострадавших групп населения, подчеркнул помощник генерального секретаря ООН по экономическому развитию Эллиот Харрис, комментируя доклад.

ООН прогнозирует, что признаки восстановления мировая экономика начнет демонстрировать в 2021 году.

В организации подчеркнули, что усиление сотрудничества стран в вопросах экономического развития и финансово-экономическая помощь международного сообщества странам, которые наиболее пострадали от коронавируса, являются ключевыми шагами для ускорения восстановления мировой экономики.