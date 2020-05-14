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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Пандемия коронавируса отбросит мировую экономику на четыре года назад
14 мая 2020 Просмотров: 37 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В ООН подсчитали, что мировая экономика в 2020-2021 годах потеряет около $8,5 трлн. Об этом говорится в отчете Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.

«Потери в таких размерах сведут на нет прирост мирового ВВП за предыдущие 4 года», — отмечается в докладе. При этом падение ВВП развитых стран будет достигать 5%, а ВВП развивающихся стран — сократится на 0,7%.

Пандемия приведет к массовому обнищанию, 34,3 млн человек окажутся за чертой крайней нищеты. Из них 56% проживают в африканских странах. 

Темпы восстановления мировой экономики после завершения пандемии напрямую зависят от способности государств сохранить рабочие места в экономике и обеспечить доходы для наиболее пострадавших групп населения, подчеркнул помощник генерального секретаря ООН по экономическому развитию Эллиот Харрис, комментируя доклад.

ООН прогнозирует, что признаки восстановления мировая экономика начнет демонстрировать в 2021 году.

В организации подчеркнули, что усиление сотрудничества стран в вопросах экономического развития и финансово-экономическая помощь международного сообщества странам, которые наиболее пострадали от коронавируса, являются ключевыми шагами для ускорения восстановления мировой экономики.

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Комментарии к статье «Пандемия коронавируса отбросит мировую экономику на четыре года назад»

В ООН подсчитали, что мировая экономика в 2020-2021 годах потеряет около $8,5 трлн. Об этом говорится в отчете Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.

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