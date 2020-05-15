С начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов

|15 мая 2020
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С начала 2020 года объем частных денежных переводов в Украину составил более 2,9 млрд долларов. В то же время, из Украины за рубеж было отправлено почти 154 млн долларов.
В НБУ также назвали страны, в которые и из которых чаще всего происходят денежные переводы.
"Самые популярные "коридоры" переводов не изменились: в Украину больше всего средств поступило из США, Израиля, Италии, РФ, Польши, с Украины больше всего отправлено в РФ, Грузию, Азербайджан, США, Турцию", - говорится в сообщении.
Увеличился также объем переводов в пределах Украины через системы перевода средств.
"58 259 млн грн или 2 331 млн долл. США в эквиваленте - это на 36% больше, чем в прошлом году в І квартале. И это еще без так называемых р2р-переводов между картами (правда, эти данные тоже скоро будут)", - отметили в НБУ.
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• Полицейские Славянская задержали мошенника, на самостоятельные поиски которого пострадавший потратил три месяца
• Полиция расследует ДТП в Славянске с летальным исходом
14 мая 2020
• Пандемия коронавируса отбросит мировую экономику на четыре года назад
• В Украине ломбардам разрешат заниматься обменом валют
• Полиция не обнаружила фактов кибератак на "Дію"
• Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая
• ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года
• Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки
13 мая 2020
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• Кабмин запретил украинцам въезжать в Беларусь по внутреннему паспорту
• Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план
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• В Славянске подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
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• УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21
10 мая 2020
• Доходы украинцев вырастут на 8% во время карантина
• Масочный режим в Украине могут отменить до конца лета
9 мая 2020
• Платежные терминалы начнут определять клиентов по банковским картам
• Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске
• Еврокомиссия предложила членам Евросоюза продлить режим закрытия внешних границ до лета
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• В Святогорске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания COVID-19
8 мая 2020
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• Фонд соцстрахования компенсирует 50% утраченного заработка из-за изоляции от коронавируса
• Вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже
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Комментарии к статье «С начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов»
С начала 2020 года объем частных денежных переводов в Украину составил более 2,9 млрд долларов. В то же время, из Украины за рубеж было отправлено почти 154 млн долларов.