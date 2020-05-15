ВВП Украины за І квартал 2020 года сократился на 1,5%

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины за І квартал 2020 года (январь, февраль и март) сократился на 1,5% по сравнению с І кварталом 2019 года. Такие оперативные данные приведены на сайте Государственной службы статистики.

"ВВП в I квартале 2020 по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) уменьшился на 0,8%, а по сравнению с I кварталом 2019 уменьшился на 1,5%", - сообщили в Госстате.

Добавим, на фоне пандемии и введенных в Украине ограничений в связи с этим Минэкономики оценило сокращение ВВП страны в первом квартале 2020 года на уровне 1,2%, что несколько выше, чем прогнозировалось ранее.