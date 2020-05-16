Глава НБУ рассказал, что будет с курсом гривны после карантина

В Национальном банке Украины не ожидают резких колебаний курса гривны относительно доллара после карантина, хотя отмечают, что возможные колебания не являются для них "какой-то страшилкой".

"Мы не ожидаем, что все побегут покупать доллары. Думаю, в первую очередь население начнет тратить средства, которые у них еще есть, потому что есть определенный отложенный спрос. Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы больше ожидаем некоторое увеличение потребления, если сравнить с карантином, а не увеличение валютных накоплений или валютных операций", - отметил он.

"Клиенты, которые имели безналичную гривну, имели и возможность поменять ее на безналичный доллар. Наличность была доступна для обмена в банковских отделениях и небанковских пунктах обмена, которые не закрывались во время карантина. Так что население имело возможность обменять деньги, когда хотело", - подчеркнул председатель НБУ Яков Смолий.