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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В этом году в Украине ожидают 10 млрд долларов поступлений от заробитчан
16 мая 2020 Просмотров: 20 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В 2019 году переводы от трудовых мигрантов дали Украине 12 млрд долларов, в этом году от них ожидается сумма в 10 млрд долларов. Об этом в интервью "BBC Украина" сообщил председатель Нацбанка Яков Смолий.

"Конечно, из-за карантина эти поступления уменьшились... В этом году мы ожидаем, что будет 10 млрд долларов. Но это будет компенсировано тем, что люди не смогут выехать на отдых за границу", - сообщил он. 

Смолий добавил, что, по статистике, украинцы тратили около 8-10 млрд долларов в год, находясь на отдыхе за границей.

«Из-за того, что на передвижение есть ограничения, люди не смогут поехать и потратить те средства. Это некрасиво, конечно, но это будет компенсация с избытком», - отметил он.

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В 2019 году переводы от трудовых мигрантов дали Украине 12 млрд долларов, в этом году от них ожидается сумма в 10 млрд долларов. Об этом в интервью "BBC Украина" сообщил председатель Нацбанка Яков Смолий.

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