В этом году в Украине ожидают 10 млрд долларов поступлений от заробитчан

|16 мая 2020
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В 2019 году переводы от трудовых мигрантов дали Украине 12 млрд долларов, в этом году от них ожидается сумма в 10 млрд долларов. Об этом в интервью "BBC Украина" сообщил председатель Нацбанка Яков Смолий.
"Конечно, из-за карантина эти поступления уменьшились... В этом году мы ожидаем, что будет 10 млрд долларов. Но это будет компенсировано тем, что люди не смогут выехать на отдых за границу", - сообщил он.
Смолий добавил, что, по статистике, украинцы тратили около 8-10 млрд долларов в год, находясь на отдыхе за границей.
«Из-за того, что на передвижение есть ограничения, люди не смогут поехать и потратить те средства. Это некрасиво, конечно, но это будет компенсация с избытком», - отметил он.
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• В Донецкой области зафиксирована четвертая смерть от коронавируса
15 мая 2020
• ВВП Украины за І квартал 2020 года сократился на 1,5%
• Зеленский продлил запрет на работу «ВКонтакте» и «Одноклассников»
• Вместо штрафных баллов - деньги: Как теперь будут наказывать водителей за нарушение ПДД
• С начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов
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• Словения стала первой страной Европы, которая объявила о завершении эпидемии коронавируса
• Полицейские Славянская задержали мошенника, на самостоятельные поиски которого пострадавший потратил три месяца
• Полиция расследует ДТП в Славянске с летальным исходом
14 мая 2020
• Пандемия коронавируса отбросит мировую экономику на четыре года назад
• В Украине ломбардам разрешат заниматься обменом валют
• Полиция не обнаружила фактов кибератак на "Дію"
• Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая
• ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года
• Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки
13 мая 2020
• Кабмин разрешили гулять группами до 8 человек
• Кабмин запретил украинцам въезжать в Беларусь по внутреннему паспорту
• Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план
• Владельцы домашних солнечных станций на Донетчине заработали в апреле 6,7 млн гривен
• ЦНАП Славянска продолжает прием граждан
• В Славянске подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
11 мая 2020
• УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21
10 мая 2020
• Доходы украинцев вырастут на 8% во время карантина
• Масочный режим в Украине могут отменить до конца лета
9 мая 2020
• Платежные терминалы начнут определять клиентов по банковским картам
• Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске
• Еврокомиссия предложила членам Евросоюза продлить режим закрытия внешних границ до лета
• Украина уже 20-й день переживает стадию "плато" с распространением коронавируса
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В 2019 году переводы от трудовых мигрантов дали Украине 12 млрд долларов, в этом году от них ожидается сумма в 10 млрд долларов. Об этом в интервью "BBC Украина" сообщил председатель Нацбанка Яков Смолий.