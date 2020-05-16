В этом году в Украине ожидают 10 млрд долларов поступлений от заробитчан

В 2019 году переводы от трудовых мигрантов дали Украине 12 млрд долларов, в этом году от них ожидается сумма в 10 млрд долларов. Об этом в интервью "BBC Украина" сообщил председатель Нацбанка Яков Смолий.

"Конечно, из-за карантина эти поступления уменьшились... В этом году мы ожидаем, что будет 10 млрд долларов. Но это будет компенсировано тем, что люди не смогут выехать на отдых за границу", - сообщил он.

Смолий добавил, что, по статистике, украинцы тратили около 8-10 млрд долларов в год, находясь на отдыхе за границей.

«Из-за того, что на передвижение есть ограничения, люди не смогут поехать и потратить те средства. Это некрасиво, конечно, но это будет компенсация с избытком», - отметил он.