Самые богатые люди мира стали еще богаче во время пандемии

Миллиардеры, входящие в список 25 богатейших людей мира, заработали суммарно 255 миллиарда долларов за два месяца пандемии коронавируса. Изменения размера состояния миллиардеров оценивались с 23 марта по 22 мая.

За этот период больше всех заработал основатель Facebook Марк Цукерберг - его состояние увеличилось на 31,4 млрд, до 86,5 млрд долларов.

Forbes отмечает, что за последне два месяца акции Fаcebook поднялись в цене примерно на 60%, достигнув рекордных значений 22 мая. На этом фоне Цукерберг переместился с седьмого места в списке богатейших людей, которое он занимал в апреле, на четвертое.

На втором месте – самый богатый человек мира по версии Forbes, основатель Amazon Джефф Безос. Он увеличил свое состояние на 29,9 миллиарда – до $ 146,9 млрд. Пандемия, ограничившая работу физических ритейлеров, сыграла на руку торговым онлайн-площадкам – люди стали больше покупать через интернет. Это обеспечило рост стоимости акций Amazon на 29% с марта.

Третью позицию занял глава крупнейшего холдинга Индии Reliance Industries Limited Мукеш Амбани, который с марта увеличил свое состояние почти на 20 миллиардов. После этого оно составляет $ 52,7 млрд долларов, а Амбани стал богатейшим человеком Азии.

Суммарное состояние 25 богатейших людей мира сейчас составляет около 1,5 триллиона долларов, то есть примерно 16% от состояния всех миллиардеров.