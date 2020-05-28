Зарплаты украинцев обвалились за второй месяц карантина

|28 мая 2020
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Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 года составила 10 430 грн. Это на 8,9% меньше по сравнению мартом (11 446 грн).
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в апреле 2020 года к апрелю прошлого года сократилась на 0,4%, номинальная выросла на 1,6%.
Самая высокая начисленная зарплата в апреле была в Киеве - 15278 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 7560 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 9000 грн.
Самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 20256 грн, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 3500 грн, где зарплаты за месяц упали на 38%.
Отметим, падение реальных зарплат украинцев наблюдалось в течение 2014-2015 годов. Однако затем зарплаты начали расти, а максимум был достигнут в июле 2019 года (10 971 грн). Кроме того, летом 2019 года зарплаты украинцев в третий раз достигли 400 долларов в валютном эквиваленте.
После этого зарплаты начали снижаться. При этом декабрь не является показательным, поскольку в этом месяце выплачиваются премии. Однако в марте 2020 года Госстат неожиданно зафиксировал резкий рост до 11 446 грн.
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• Донецкая область возобновила пригородные и междугородние пассажирские перевозки
• Готовность главного корпуса областной психбольницы в Славянске составляет 90%
• В Славянске провели следственный эксперимент по делу нацгвардейца Маркива
24 мая 2020
• Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц
• Самые богатые люди мира стали еще богаче во время пандемии
• Маски и социальное дистанцирование не исчезнут после завершения карантина
• В Славянске выздоровела от коронавируса жительница города
23 мая 2020
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• Как правильно выбрать кухонную посуду для приготовления пищевых блюд
21 мая 2020
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• Типы электродвигателей и принципы их работы
• В Краматорске 20 мая лабораторно подтвержден Covid-19 у жителя Краматорска, вернувшегося из России
• "Укрзализныця" возобновит пассажирские перевозки 1 июня
19 мая 2020
• Детское Евровидение-2020 состоится осенью в Варшаве
• Рада одобрила вещание украинского канала "Дом" на оккупированном Донбассе
• Карантин в Украине будет действовать до 22 июня
• В Славянске впервые за почти 70 лет реконструируют стадион
• В Донецкой облсти за 16 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19
18 мая 2020
• ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
• Морская соль и ультрафиолет уничтожают возбудитель коронавируса
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Комментарии к статье «Зарплаты украинцев обвалились за второй месяц карантина»
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 года составила 10 430 грн. Это на 8,9% меньше по сравнению мартом (11 446 грн).