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Фотофакт

Бездумная исполнительность

На борьбу с коронавирусом в Украине потратили 2,62 миллиарда гривен
2 июня 2020 Просмотров: 37 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

По данным Госказначейства, за счет бюджетов всех уровней на борьбу с коронавирусной инфекцией в Украине осуществлено платежей на сумму 2,62 млрд. грн. Из общей суммы 658 млн грн были выделены из госбюджета и 1 млрд. 965 млн грн из местных бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"За счет бюджетов всех уровней проведено платежей на сумму 2,62 млрд грн: 658 млн грн из госбюджета и 1 965 млн грн из местных бюджетов. В общем в Госказначействе зарегистрировано бюджетных обязательств за такими закупками на сумму более 3,4 млрд грн (934 млн из государственного бюджета, 2 484 млн грн из местных бюджетов)", - говорится в сообщении.

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По данным Госказначейства, за счет бюджетов всех уровней на борьбу с коронавирусной инфекцией в Украине осуществлено платежей на сумму 2,62 млрд. грн. Из общей суммы 658 млн грн были выделены из госбюджета и 1 млрд. 965 млн грн из местных бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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