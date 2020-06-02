На борьбу с коронавирусом в Украине потратили 2,62 миллиарда гривен

|2 июня 2020
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По данным Госказначейства, за счет бюджетов всех уровней на борьбу с коронавирусной инфекцией в Украине осуществлено платежей на сумму 2,62 млрд. грн. Из общей суммы 658 млн грн были выделены из госбюджета и 1 млрд. 965 млн грн из местных бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
"За счет бюджетов всех уровней проведено платежей на сумму 2,62 млрд грн: 658 млн грн из госбюджета и 1 965 млн грн из местных бюджетов. В общем в Госказначействе зарегистрировано бюджетных обязательств за такими закупками на сумму более 3,4 млрд грн (934 млн из государственного бюджета, 2 484 млн грн из местных бюджетов)", - говорится в сообщении.
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• В Славянске усилили карантин из-за вспышки коронавируса
31 мая 2020
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• Более 50% украинцев окажутся в бедности: плачевный прогноз ЮНИСЕФ
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• Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешат с 1 июня
• "Укрзализныця" запускает поезда после 75 дней карантина. Что нужно знать пассажирам
30 мая 2020
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• “Да Хун Пао”: целебный китайский чай
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• Заработать, инвестируя: подробности о фонде JKR
• В Славянске зарегистрирован 6 случай заболевания COVID-19
28 мая 2020
• Владимиру Кличко вернули пояса, которые он потерял в бою против Фьюри
• "Вода Донбасса" готовит программу оптимизации водоснабжения для 13 городов Донецкой области
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• Букмекерская компания GGbet: лучшие ставки на киберспорт
• Без кофе и чая: как будет работать УЗ после запуска поездов
• Зарплаты украинцев обвалились за второй месяц карантина
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• Детские лагеря в Украине откроют на последнем этапе выхода из карантина
• Пассажирские поезда в Украине запустят на этой неделе
• Платежки за электроэнергию для населения планируют разделить
• Донецкая область возобновила пригородные и междугородние пассажирские перевозки
• Готовность главного корпуса областной психбольницы в Славянске составляет 90%
• В Славянске провели следственный эксперимент по делу нацгвардейца Маркива
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По данным Госказначейства, за счет бюджетов всех уровней на борьбу с коронавирусной инфекцией в Украине осуществлено платежей на сумму 2,62 млрд. грн. Из общей суммы 658 млн грн были выделены из госбюджета и 1 млрд. 965 млн грн из местных бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.