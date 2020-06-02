На борьбу с коронавирусом в Украине потратили 2,62 миллиарда гривен

По данным Госказначейства, за счет бюджетов всех уровней на борьбу с коронавирусной инфекцией в Украине осуществлено платежей на сумму 2,62 млрд. грн. Из общей суммы 658 млн грн были выделены из госбюджета и 1 млрд. 965 млн грн из местных бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.