Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов вновь откладывается

Ощадбанк должен был стать участником Фонда гарантирования вкладов физлиц с 1 июля 2020 года, но вхождение банка в Фонд гарантирования откладывается. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов снова откладывается. Мы не успеваем внести изменения в соответствующий закон. Планировалось, что мы подадим их в рамках банковского законопроекта (№ 2571-д, - ред.), но в итоге решили оставить в этом законе только то, что является prior action для МВФ", - пояснила Рожкова.

“В Ощадбанке очень много вкладчиков, поэтому если платеж будет одноразовым, он негативно отразится на финансовом результате. У банка будет переходный период, который всех устраивает. График платежей уже составлен, но с учетом карантина, потенциального ухудшения качества кредитного портфеля и снижения банковской маржи его надо будет пересмотреть», – сказала она.

Несмотря на поэтапную уплату вступительного взноса, Ощадбанк после первого же платежа станет участником Фонда гарантирования.

«Но гарантии Фонда будут распространяться только на вклады, размещенные после даты этого платежа. А если банк остается государственным, то все остальные вклады будут гарантироваться государством по нынешней схеме. И поскольку все депозиты имеют сроки, после окончания которых они будут переоформляться, постепенно все вклады физических лиц перейдут под гарантию ФГВФЛ», – рассказала Екатерина Рожкова.