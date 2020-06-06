G20 выделит более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

|6 июня 2020
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Группа стран Большой двадцатки (G20) обязалась выделить более 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. Деньги будут направлены на поддержку финансирования глобального здравоохранения.
Отмечается, что G20 вместе с приглашенными странами координирует глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19.
"На сегодняшний день члены G20 и приглашенные страны обязались выделить более 21 миллиарда долларов США на поддержку финансирования глобального здравоохранения", - говорится в заявлении группы.
Средства будут направлены на диагностику вакцины, терапию, а также на исследования и разработки.
В апреле группа G20 призвала все страны, неправительственные организации, благотворительные организации и частный сектор помочь ликвидировать дефицит финансирования, оцениваемый в более чем 8 миллиардов долларов, для борьбы с пандемией COVID-19.
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6 июня 2020
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3 июня 2020
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• Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов вновь откладывается
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• В Славянске зарегистрирован еще 1 случай заболевания COVID-19
• Более 50% украинцев окажутся в бедности: плачевный прогноз ЮНИСЕФ
• Киев и еще пять областей не готовы к ослаблению карантина
• Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешат с 1 июня
• "Укрзализныця" запускает поезда после 75 дней карантина. Что нужно знать пассажирам
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Группа стран Большой двадцатки (G20) обязалась выделить более 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. Деньги будут направлены на поддержку финансирования глобального здравоохранения.