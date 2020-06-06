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Фотофакт

Бездумная исполнительность

G20 выделит более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
6 июня 2020 Просмотров: 42 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Группа стран Большой двадцатки (G20) обязалась выделить более 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. Деньги будут направлены на поддержку финансирования глобального здравоохранения.

Отмечается, что G20 вместе с приглашенными странами координирует глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19.

"На сегодняшний день члены G20 и приглашенные страны обязались выделить более 21 миллиарда долларов США на поддержку финансирования глобального здравоохранения", - говорится в заявлении группы.

Средства будут направлены на диагностику вакцины, терапию, а также на исследования и разработки.

В апреле группа G20 призвала все страны, неправительственные организации, благотворительные организации и частный сектор помочь ликвидировать дефицит финансирования, оцениваемый в более чем 8 миллиардов долларов, для борьбы с пандемией COVID-19.
По материалам: РБК-Украина

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Группа стран Большой двадцатки (G20) обязалась выделить более 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. Деньги будут направлены на поддержку финансирования глобального здравоохранения.

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