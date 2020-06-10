|10 июня 2020
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Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов. Программа рассчитана на 18-месяцев. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.
В фонде отметили, что пандемия COVID-19 сильно повлияет на украинскую экономику в 2020 году. Новая программа направлена на то, чтобы помочь Украине справиться с последствиями кризиса путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки.
При этом Украина должна сохранить достижения и продолжить проведение ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать готовность вернуться к росту, когда кризис закончится.
Утверждение программы Stand-By позволяет немедленно выплатить Украине около 2,1 млрд долларов США. Остальная часть будет разделена на четыре транша, которые будут выделяться на основании обзоров фонда о выполнении Украиной программы.
В МВФ отметили, что политика нового соглашения будет сосредоточена на четырех приоритетах:
Напомним, Украина выполнила главное условие для возобновления сотрудничества с МВФ в мае, когда был принят закон, который сделает невозможным возвращение "ПриватБанка" бывшим владельцам.
При этом МВФ отказался от программы трехлетней программы расширенного финансирования EFF с Украиной, заменив ее 18-месячной в рамках механизма Stand-by. Программа Stand-by предполагает значительно менее амбициозные реформы.
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Комментарии к статье «МВФ одобрил программу помощи Украине»
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов. Программа рассчитана на 18-месяцев. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.