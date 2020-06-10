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Фотофакт

Бездумная исполнительность

За год образование в Украине подорожало на 13,4%
10 июня 2020 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Образование в Украине подорожала с января по май 2020 года на 13,4% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. В сравнении с апрелем цены не выросли. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Так, по сравнению с данными на январь-май 2019 года, в этом году цены на образование в Украине выросли на 13,4%.

При этом цены на отдых и культуру уменьшились на 1,9%, на рестораны и отели увеличились на 7,8%. Цены на транспорт снизились на 2,0%, что связано с удешевлением топлива и масел на 8,6%.

Отметим, цены на образование по сравнению с апрелем не выросли, но потребительские цены увеличились на 0,3%.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «За год образование в Украине подорожало на 13,4%»

Образование в Украине подорожала с января по май 2020 года на 13,4% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. В сравнении с апрелем цены не выросли. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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