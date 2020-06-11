НБУ снизил учетную ставку до исторического минимума

|11 июня 2020
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Правление Национального банка Украины (НБУ) принял решение с 12 июня понизить учетную ставку до самого низкого уровня в истории Украины - с 8% до 6% годовых.
“С высокой вероятностью потребительский и инвестиционный спрос будет оставаться подавленным дольше, чем прогнозировалось в апреле. Это будет удерживать инфляцию ниже целевого уровня дольше. С другой стороны, падение украинской экономики может быть более глубоким, чем ожидалось”, - заявил на брифинге 11 июня глава НБУ Яков Смолий.
“Инфляционное давление остается слабым из-за падения потребительского спроса на продукты питания и товары не первой необходимости. Инфляцию сдерживало удешевление энергоносителей, увеличение предложения овощей и "замораживание" цен на значительное количество услуг во время карантина”, - говорится в релизе НБУ.
В Нацбанке напомнили, что с начала апреля предложение валюты на межбанковском рынке превышает спрос, а объемы импорта почти по всем категориям товаров остаются ниже докризисного уровня, тогда как экспорт сокращается менее существенно. В результате этого гривня укрепилась, а НБУ смог выкупить с начала апреля около $1,8 млрд, компенсировав расходы валюты, сделанные во время повышенного спроса на нее в марте.
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10 июня 2020
• Карантин в Украине продолжат после 22 июня
• За год образование в Украине подорожало на 13,4%
• МВФ одобрил программу помощи Украине
• За 9 июня в Донецкой области зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19, в Славянском районе - 1
9 июня 2020
• Google Maps будет предупреждать об ограничениях на передвижение из-за коронавируса
• С начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось
• ЗНО в магистратуру пройдут более 100 тысяч человек
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7 июня 2020
• Шевченко подписал новый контракт со сборной Украины
• В Славянске 9 новых случаев заболевания COVID-19
• В Донецкой и Волынской области усилили карантин
6 июня 2020
• G20 выделит более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
• В Украине осело около 10% "воров в законе" со всего мира
• В Украине третий день подряд более 500 заболевших COVID-19
• За минувшие сутки в Славянске подтверждены еще 6 случаев коронавируса
5 июня 2020
• Житель Славянска выращивал и употреблял у себя в квартире коноплю
• Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
• Донецкая область стала на шаг ближе к решению проблемы "бэби-боксов"
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Комментарии к статье «НБУ снизил учетную ставку до исторического минимума»
Правление Национального банка Украины (НБУ) принял решение с 12 июня понизить учетную ставку до самого низкого уровня в истории Украины - с 8% до 6% годовых.