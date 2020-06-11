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Фотофакт

Бездумная исполнительность

НБУ снизил учетную ставку до исторического минимума
11 июня 2020 Просмотров: 39 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
С 12 июня учетная ставка составит 6%.

Правление Национального банка Украины (НБУ) принял решение с 12 июня понизить учетную ставку до самого низкого уровня в истории Украины - с 8% до 6% годовых.

“С высокой вероятностью потребительский и инвестиционный спрос будет оставаться подавленным дольше, чем прогнозировалось в апреле. Это будет удерживать инфляцию ниже целевого уровня дольше. С другой стороны, падение украинской экономики может быть более глубоким, чем ожидалось”, - заявил на брифинге 11 июня глава НБУ Яков Смолий.

“Инфляционное давление остается слабым из-за падения потребительского спроса на продукты питания и товары не первой необходимости. Инфляцию сдерживало удешевление энергоносителей, увеличение предложения овощей и "замораживание" цен на значительное количество услуг во время карантина”, - говорится в релизе НБУ.

В Нацбанке напомнили, что с начала апреля предложение валюты на межбанковском рынке превышает спрос, а объемы импорта почти по всем категориям товаров остаются ниже докризисного уровня, тогда как экспорт сокращается менее существенно. В результате этого гривня укрепилась, а НБУ смог выкупить с начала апреля около $1,8 млрд, компенсировав расходы валюты, сделанные во время повышенного спроса на нее в марте.

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Комментарии к статье «НБУ снизил учетную ставку до исторического минимума»

Правление Национального банка Украины (НБУ) принял решение с 12 июня понизить учетную ставку до самого низкого уровня в истории Украины - с 8% до 6% годовых.

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