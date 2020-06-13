Пенсионерам пообещали ежемесячную надбавку в 500 грн

|13 июня 2020
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У правительства Украины уже есть расчеты, а также законопроект о поддержке старшего населения страны и повышении пенсий. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
"Мы будем продолжать поддерживать людей. Я о повышении пенсий определенной возрастной группы. Людям старше 75 лет мы хотим повысить пенсии на 500 грн. Это будет ежемесячная такая пенсионная надбавка", - сказала она.
Напомним, что с 1 июля в Украине повышают минимальный прожиточный минимум до 2 118 гривен. Таким образом, размер минимальной пенсии также поднимут - до 1712 грн. А с 1 декабря нынешнего года планируют повышение еще на 57 грн - до 1769 грн.
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• Количество заболевших коронавирусом в Славянске продолжает расти
12 июня 2020
• Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
• Сумма штрафов за нарушение карантина в Украине достигла 4,3 млн гривен
• Египет откроет курорты и разрешит въезд иностранным туристам с 1 июля
• В Донецкой области 11 июня зарегистрировано 12 новых случаев заболевания СOVID-19
11 июня 2020
• Госстат не публикует данных о смертности украинцев во время коронавируса
• НБУ снизил учетную ставку до исторического минимума
• 100 самых безопасных стран в мире по Covid-19 по версии Forbes
• В Украине меняется программная политика и территория распространения канала иновещания
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• Natus Vincere: история развития и громких побед
• ПЦР-лаборатория в Славянске вдвое увеличит количество тестирований на COVID-19
• Названы лучшие вузы мира. В топ попали шесть украинских университетов
• В Славянске зарегистрирован 21 новых случая заболевания COVID-19
10 июня 2020
• Карантин в Украине продолжат после 22 июня
• За год образование в Украине подорожало на 13,4%
• МВФ одобрил программу помощи Украине
• За 9 июня в Донецкой области зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19, в Славянском районе - 1
9 июня 2020
• Google Maps будет предупреждать об ограничениях на передвижение из-за коронавируса
• С начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось
• ЗНО в магистратуру пройдут более 100 тысяч человек
• Донецкая область обеспечила поступление в сводный бюджет страны свыше 9 миллиардов гривен
• Откуда взялся вирус в Славянске?
• У жителя Славянска полицейские изъяли наркотические вещества
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• Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
7 июня 2020
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Комментарии к статье «Пенсионерам пообещали ежемесячную надбавку в 500 грн»
У правительства Украины уже есть расчеты, а также законопроект о поддержке старшего населения страны и повышении пенсий. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила министр социальной политики Марина Лазебная.