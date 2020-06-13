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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Пенсионерам пообещали ежемесячную надбавку в 500 грн
13 июня 2020 Просмотров: 61 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

У правительства Украины уже есть расчеты, а также законопроект о поддержке старшего населения страны и повышении пенсий. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Мы будем продолжать поддерживать людей. Я о повышении пенсий определенной возрастной группы. Людям старше 75 лет мы хотим повысить пенсии на 500 грн. Это будет ежемесячная такая пенсионная надбавка", - сказала она.

Напомним, что с 1 июля в Украине повышают минимальный прожиточный минимум до 2 118 гривен. Таким образом, размер минимальной пенсии также поднимут - до 1712 грн. А с 1 декабря нынешнего года планируют повышение еще на 57 грн - до 1769 грн.
По материалам: 112.UA

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У правительства Украины уже есть расчеты, а также законопроект о поддержке старшего населения страны и повышении пенсий. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

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