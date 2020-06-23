|23 июня 2020
|Просмотров: 61
|
Украина ожидает падение реального ВВП уже в течение второго квартала 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Национально банка Украины.
"Постепенное смягчение карантина с середины мая, как и ожидалось, сопровождается восстановлением экономической активности и занятости. Однако имеющиеся данные свидетельствуют, что падение по итогам года, вероятно, будет глубже, чем ожидалось", - сообщают в НБУ.
Такую негативную тенденцию объясняют карантинными ограничениями.
"До начала коронакризиса украинские предприятия имели положительные деловые ожидания. Большинство предприятий ожидали улучшения своего финансового состояния, роста инвестиционных расходов на строительные работы, машины, оборудование и инвентарь. Однако из-за коронакризиса ожидания не оправдались. В I квартале 2020 года впервые с 2016 года крупные и средние предприятия сформировали чистый убыток в сумме 4,9 млрд грн. Доля убыточных предприятий выросла до 41% по сравнению с 27% в І квартале 2019 года", - заявили в НБУ.
23 июня 2020
• НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале
• SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности
• Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска
• Выбираем запчасти к бытовой технике в интернете
• В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября
• Одежду для девочек и мальчиков выгоднее покупать в интернет-магазинах
22 июня 2020
• В Славянске с 23 июня снят запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом. Что еще разрешено?
• Украина попала в топ стран по новым случаям заболеваемости коронавирусом
• Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона
21 июня 2020
• Итоговая аттестация для школьников отменена: Зеленский подписал закон
• Основные и дополнительные характеристики в кофемашинах: на что обратить внимание при выборе
• В Украине обновили правила адаптивного карантина: список запретов
• «Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд
20 июня 2020
• В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19
18 июня 2020
• Бойцы Нацгвардии пополнили банк крови клинической больницы в Славянске
• Минздрав оценил вероятность возвращения страны к жесткому карантину
• Сколько будет стоить обучение в вузах: Минобразования назвало стоимость
• В Славянске 17 июня зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом
17 июня 2020
• УЕФА утвердил формат Лиги чемпионов и Лиги Европы
• Разнообразие мира дверей: классификация и описание основных категорий
• В МОН разъяснили, как с 1 июля будут возвращать деньги участникам пробного ВНО
• В Китае усилили карантинные меры из-за новой вспышки Covid-19
• ВНО-2020 в Украине состоится по плану — Шмыгаль
• Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля
• Как шить на двухигольной машине
• В Украине с начала лета утонули 100 человек
• В Славянске мужчина, умерший от травмы, попал в статистику смертей от COVID
14 июня 2020
• Участникам пробного ВНО вернут деньги, - Минобразования
• Необычные женские часы: бренды и модели
• В Минздраве не рассматривают возвращение к жесткому карантину
— 13 июня 2020 —
У правительства Украины уже есть расчеты, а также законопроект о поддержке старшего населения страны и повышении пенсий. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
— 11 июня 2020 —
Правление Национального банка Украины (НБУ) принял решение с 12 июня понизить учетную ставку до самого низкого уровня в истории Украины - с 8% до 6% годовых.
— 10 июня 2020 —
Образование в Украине подорожала с января по май 2020 года на 13,4% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. В сравнении с апрелем цены не выросли. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
— 10 июня 2020 —
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов. Программа рассчитана на 18-месяцев. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.
Приветствую, гость! Вход
23 июня 2020
• НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале
• SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности
• Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска
• Выбираем запчасти к бытовой технике в интернете
• В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября
• Одежду для девочек и мальчиков выгоднее покупать в интернет-магазинах
22 июня 2020
• В Славянске с 23 июня снят запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом. Что еще разрешено?
• Украина попала в топ стран по новым случаям заболеваемости коронавирусом
• Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона
21 июня 2020
• Итоговая аттестация для школьников отменена: Зеленский подписал закон
• Основные и дополнительные характеристики в кофемашинах: на что обратить внимание при выборе
• В Украине обновили правила адаптивного карантина: список запретов
• «Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд
20 июня 2020
• В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19
18 июня 2020
• Бойцы Нацгвардии пополнили банк крови клинической больницы в Славянске
• Минздрав оценил вероятность возвращения страны к жесткому карантину
• Сколько будет стоить обучение в вузах: Минобразования назвало стоимость
• В Славянске 17 июня зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом
17 июня 2020
• УЕФА утвердил формат Лиги чемпионов и Лиги Европы
• Разнообразие мира дверей: классификация и описание основных категорий
• В МОН разъяснили, как с 1 июля будут возвращать деньги участникам пробного ВНО
• В Китае усилили карантинные меры из-за новой вспышки Covid-19
• ВНО-2020 в Украине состоится по плану — Шмыгаль
• Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля
• Как шить на двухигольной машине
• В Украине с начала лета утонули 100 человек
• В Славянске мужчина, умерший от травмы, попал в статистику смертей от COVID
14 июня 2020
• Участникам пробного ВНО вернут деньги, - Минобразования
• Необычные женские часы: бренды и модели
• В Минздраве не рассматривают возвращение к жесткому карантину
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале»
Украина ожидает падение реального ВВП уже в течение второго квартала 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Национально банка Украины.