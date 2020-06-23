НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале

Украина ожидает падение реального ВВП уже в течение второго квартала 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Национально банка Украины.

"Постепенное смягчение карантина с середины мая, как и ожидалось, сопровождается восстановлением экономической активности и занятости. Однако имеющиеся данные свидетельствуют, что падение по итогам года, вероятно, будет глубже, чем ожидалось", - сообщают в НБУ.

Такую негативную тенденцию объясняют карантинными ограничениями.

"До начала коронакризиса украинские предприятия имели положительные деловые ожидания. Большинство предприятий ожидали улучшения своего финансового состояния, роста инвестиционных расходов на строительные работы, машины, оборудование и инвентарь. Однако из-за коронакризиса ожидания не оправдались. В I квартале 2020 года впервые с 2016 года крупные и средние предприятия сформировали чистый убыток в сумме 4,9 млрд грн. Доля убыточных предприятий выросла до 41% по сравнению с 27% в І квартале 2019 года", - заявили в НБУ.