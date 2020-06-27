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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд
27 июня 2020 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года. Зафиксирован чистый отток на сумму 1,6 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Это первые данные о ПИИ, которые публикует НБУ после того, как ему были переданы соответствующие полномочия от Государственной службы статистики Украины.

Чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины в первом квартале 2020 года составил $1,6 млрд. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил Национальный банк. Отток связан с изъятием реинвестированных доходов предприятий и компаний реального сектора экономики, отмечают в НБУ. Нацбанк уточнил, что считал объем прямых иностранных инвестиций по новой системе. По старой получается чистый приток в объеме $540 млн.

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Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года. Зафиксирован чистый отток на сумму 1,6 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

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