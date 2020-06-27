Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд

|27 июня 2020
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Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года. Зафиксирован чистый отток на сумму 1,6 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
Это первые данные о ПИИ, которые публикует НБУ после того, как ему были переданы соответствующие полномочия от Государственной службы статистики Украины.
Чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины в первом квартале 2020 года составил $1,6 млрд. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил Национальный банк. Отток связан с изъятием реинвестированных доходов предприятий и компаний реального сектора экономики, отмечают в НБУ. Нацбанк уточнил, что считал объем прямых иностранных инвестиций по новой системе. По старой получается чистый приток в объеме $540 млн.
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• Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать
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• ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля
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• В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии
• Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети
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• SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности
• Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска
• Выбираем запчасти к бытовой технике в интернете
• В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября
• Одежду для девочек и мальчиков выгоднее покупать в интернет-магазинах
22 июня 2020
• В Славянске с 23 июня снят запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом. Что еще разрешено?
• Украина попала в топ стран по новым случаям заболеваемости коронавирусом
• Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона
21 июня 2020
• Итоговая аттестация для школьников отменена: Зеленский подписал закон
• Основные и дополнительные характеристики в кофемашинах: на что обратить внимание при выборе
• В Украине обновили правила адаптивного карантина: список запретов
• «Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд
20 июня 2020
• В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19
18 июня 2020
• Бойцы Нацгвардии пополнили банк крови клинической больницы в Славянске
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Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года. Зафиксирован чистый отток на сумму 1,6 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.