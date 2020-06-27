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Бездумная исполнительность

Кабмин рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен
27 июня 2020 Просмотров: 54 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Кабинет Министров рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен с 1 января 2021 года. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Сегодня глава правительства доложил о предварительном графике, по которому повышать минимальную заработную плату. Так, с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тыс. гривен, с 1 января следующего года - до 6 тыс. гривен, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тыс. гривен", - сказано в нем.

Ранее Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю и министру финансов Сергею Марченко повысить уровень минимальной заработной платы в Украине.

По состоянию на текущий момент минимальная месячная зарплата составляет 4 723 гривны без вычета налогов.

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Кабинет Министров рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен с 1 января 2021 года. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

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