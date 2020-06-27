|27 июня 2020
|Просмотров: 54
|
Кабинет Министров рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен с 1 января 2021 года. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.
"Сегодня глава правительства доложил о предварительном графике, по которому повышать минимальную заработную плату. Так, с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тыс. гривен, с 1 января следующего года - до 6 тыс. гривен, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тыс. гривен", - сказано в нем.
Ранее Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю и министру финансов Сергею Марченко повысить уровень минимальной заработной платы в Украине.
По состоянию на текущий момент минимальная месячная зарплата составляет 4 723 гривны без вычета налогов.
27 июня 2020
• Кабмин рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен
• Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры
• Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли
• Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней
• В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19
• Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд
26 июня 2020
• Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам
• «Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса
• В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу
• Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев
• Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов
• Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя
• В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО
• В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина
25 июня 2020
• Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд
• Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать
• Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь
24 июня 2020
• ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля
• Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности
• В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии
• Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети
23 июня 2020
• НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале
• SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности
• Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска
• Выбираем запчасти к бытовой технике в интернете
• В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября
• Одежду для девочек и мальчиков выгоднее покупать в интернет-магазинах
22 июня 2020
• В Славянске с 23 июня снят запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом. Что еще разрешено?
• Украина попала в топ стран по новым случаям заболеваемости коронавирусом
• Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона
21 июня 2020
• Итоговая аттестация для школьников отменена: Зеленский подписал закон
— 27 июня 2020 —
Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года. Зафиксирован чистый отток на сумму 1,6 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
— 25 июня 2020 —
Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 мая 2020 года составил 2 209,46 млрд грн или $82,12 млрд. Влияние валютного курса на размер долга было минимальным.
— 23 июня 2020 —
Украина ожидает падение реального ВВП уже в течение второго квартала 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Национально банка Украины.
— 13 июня 2020 —
У правительства Украины уже есть расчеты, а также законопроект о поддержке старшего населения страны и повышении пенсий. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
Приветствую, гость! Вход
27 июня 2020
• Кабмин рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен
• Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры
• Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли
• Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней
• В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19
• Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд
26 июня 2020
• Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам
• «Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса
• В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу
• Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев
• Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов
• Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя
• В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО
• В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина
25 июня 2020
• Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд
• Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать
• Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь
24 июня 2020
• ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля
• Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности
• В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии
• Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети
23 июня 2020
• НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале
• SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности
• Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска
• Выбираем запчасти к бытовой технике в интернете
• В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября
• Одежду для девочек и мальчиков выгоднее покупать в интернет-магазинах
22 июня 2020
• В Славянске с 23 июня снят запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом. Что еще разрешено?
• Украина попала в топ стран по новым случаям заболеваемости коронавирусом
• Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона
21 июня 2020
• Итоговая аттестация для школьников отменена: Зеленский подписал закон
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Кабмин рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен»
Кабинет Министров рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен с 1 января 2021 года. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.