Пенсионному фонду не хватает денег, правительство планирует отменить часть пенсий

Все потому, что пока не хватает денег, чтобы обеспечить всех украинских пенсионеров достойными пенсиями, сообщает Finance.ua со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

По результатам пенсионной реформы в правительстве якобы планируют ощутимо сократить количество льготников, которые заранее могут выходить на пенсию. Поэтому, как следствие, уменьшится и общее количество пенсионеров.

Кроме того, может прекратится и назначения пенсий за выслугу лет. Такие выплаты могут остаться только в узкого круга лиц.

Также в Украине планируют увеличить тариф единого социального взноса за лиц, работающих на работах по спискам льготных категорий профессий.