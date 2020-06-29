 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Пенсионному фонду не хватает денег, правительство планирует отменить часть пенсий
29 июня 2020 Просмотров: 24 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Все потому, что пока не хватает денег, чтобы обеспечить всех украинских пенсионеров достойными пенсиями, сообщает Finance.ua со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

По результатам пенсионной реформы в правительстве якобы планируют ощутимо сократить количество льготников, которые заранее могут выходить на пенсию. Поэтому, как следствие, уменьшится и общее количество пенсионеров.

Кроме того, может прекратится и назначения пенсий за выслугу лет. Такие выплаты могут остаться только в узкого круга лиц.

Также в Украине планируют увеличить тариф единого социального взноса за лиц, работающих на работах по спискам льготных категорий профессий.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

29 июня 2020

Каждый час умирает почти 200 человек: Глобальная смертность от Covid-19 превысила полмиллиона

Пенсионному фонду не хватает денег, правительство планирует отменить часть пенсий

Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску

28 июня 2020

39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня

27 июня 2020

Кабмин рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен

Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры

Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли

Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней

В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19

Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд

26 июня 2020

Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам

«Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса

В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу

Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев

Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов

Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя

В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО

В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина

25 июня 2020

Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд

Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать

Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь

24 июня 2020

ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля

Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности

В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии

Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети

23 июня 2020

НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале

SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности

Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска

Выбираем запчасти к бытовой технике в интернете

В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября

Одежду для девочек и мальчиков выгоднее покупать в интернет-магазинах

Также в разделе

Кабмин рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен

— 27 июня 2020 —

Кабинет Министров рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен с 1 января 2021 года. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

Читать далее ⇒

Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд

— 27 июня 2020 —

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года. Зафиксирован чистый отток на сумму 1,6 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Читать далее ⇒

Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд

— 25 июня 2020 —

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 мая 2020 года составил 2 209,46 млрд грн или $82,12 млрд. Влияние валютного курса на размер долга было минимальным.

Читать далее ⇒

НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале

— 23 июня 2020 —

Украина ожидает падение реального ВВП уже в течение второго квартала 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Национально банка Украины.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Пенсионному фонду не хватает денег, правительство планирует отменить часть пенсий»

Все потому, что пока не хватает денег, чтобы обеспечить всех украинских пенсионеров достойными пенсиями, сообщает Finance.ua со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня

В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19

В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Каждый час умирает почти 200 человек: Глобальная смертность от Covid-19 превысила полмиллиона

Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску

Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли

В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу

Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса

Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона

«Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

29 июня 2020

Каждый час умирает почти 200 человек: Глобальная смертность от Covid-19 превысила полмиллиона

Пенсионному фонду не хватает денег, правительство планирует отменить часть пенсий

Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску

28 июня 2020

39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня

27 июня 2020

Кабмин рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен

Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры

Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли

Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней

В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19

Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд

26 июня 2020

Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам

«Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса

В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу

Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев

Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов

Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя

В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО

В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина

25 июня 2020

Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд

Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать

Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь

24 июня 2020

ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля

Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности

В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии

Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети

23 июня 2020

НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале

SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности

Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска

Выбираем запчасти к бытовой технике в интернете

В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября

Одежду для девочек и мальчиков выгоднее покупать в интернет-магазинах

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top