|29 июня 2020
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Все потому, что пока не хватает денег, чтобы обеспечить всех украинских пенсионеров достойными пенсиями, сообщает Finance.ua со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
По результатам пенсионной реформы в правительстве якобы планируют ощутимо сократить количество льготников, которые заранее могут выходить на пенсию. Поэтому, как следствие, уменьшится и общее количество пенсионеров.
Кроме того, может прекратится и назначения пенсий за выслугу лет. Такие выплаты могут остаться только в узкого круга лиц.
Также в Украине планируют увеличить тариф единого социального взноса за лиц, работающих на работах по спискам льготных категорий профессий.
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• Пенсионному фонду не хватает денег, правительство планирует отменить часть пенсий
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28 июня 2020
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27 июня 2020
• Кабмин рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен
• Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры
• Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли
• Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней
• В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19
• Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд
26 июня 2020
• Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам
• «Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса
• В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу
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• Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов
• Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя
• В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО
• В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина
25 июня 2020
• Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд
• Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать
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24 июня 2020
• ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля
• Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности
• В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии
• Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети
23 июня 2020
• НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале
• SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности
• Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска
• Выбираем запчасти к бытовой технике в интернете
• В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября
• Одежду для девочек и мальчиков выгоднее покупать в интернет-магазинах
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Комментарии к статье «Пенсионному фонду не хватает денег, правительство планирует отменить часть пенсий»
Все потому, что пока не хватает денег, чтобы обеспечить всех украинских пенсионеров достойными пенсиями, сообщает Finance.ua со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.