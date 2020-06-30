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Бездумная исполнительность

Уровень теневой экономики в Украине упал ниже 30%
30 июня 2020 Просмотров: 68 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Уровень теневой экономики в 2019 году составил 28% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это что на 3 процентных пункта меньше показателя 2018 года. Об этом свидетельствуют предварительные расчеты Минэкономики.

Как отмечается в отчете, продолжается тенденция снижения уровня теневой экономики.

В то же время, остается непреодоленным ряд факторов, сдерживающих процессы детенизации экономики в Украине, среди которых специалисты министерства выделяют:

Низкий уровень защиты прав собственности. В частности, согласно отчету Глобальный индекс конкурентоспособности 2019, эффективность государственных и общественных учреждений остается одним из самых конкурентных "провалов" экономики Украины (104 место среди 141 страны). По уровню защиты прав собственности в рейтинге ГИК 2019 Украина находится на 128 месте; по уровню защиты прав интеллектуальной собственности - на 118 месте соответственно.

Несовершенство судебной системы страны. Основными недостатками признаются недостаточная институциональная состоятельность и независимость ветвей судебной системы, как следствие, низкий уровень общественного доверия к ней. В частности, эксперты рейтинга Глобального индекса конкурентоспособности 2019 оценили независимость судебной власти в Украине на уровне, что соответствует 105 месту среди 141 страны, а эффективность правовой системы в арбитражном урегулировании - на уровне 103 места соответственно.

Высокий уровень коррупции в стране. Эксперты рейтинга "Индекс восприятия коррупции 2019” оценили уровень коррупции в Украине в 30 баллов, что на 2 балла меньше чем в рейтинге 2018 года.

Сохранение вызовов обеспечению стабильного функционирования финансовой системы страны. В кредитном портфеле банков остается значительной доля неработающих кредитов. По состоянию на 01.01.2020 доля неработающих кредитов в общем объеме кредитования составила 53,83% (по состоянию на 01.01.2019 - 55,83%).

Наличие территорий, неподконтрольных правительству, и как следствие, роста потенциальных возможностей для возникновения новых схем контрабанды товарами.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Уровень теневой экономики в Украине упал ниже 30%»

Уровень теневой экономики в 2019 году составил 28% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это что на 3 процентных пункта меньше показателя 2018 года. Об этом свидетельствуют предварительные расчеты Минэкономики.

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