Уровень теневой экономики в Украине упал ниже 30%

|30 июня 2020
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Уровень теневой экономики в 2019 году составил 28% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это что на 3 процентных пункта меньше показателя 2018 года. Об этом свидетельствуют предварительные расчеты Минэкономики.
Как отмечается в отчете, продолжается тенденция снижения уровня теневой экономики.
В то же время, остается непреодоленным ряд факторов, сдерживающих процессы детенизации экономики в Украине, среди которых специалисты министерства выделяют:
Низкий уровень защиты прав собственности. В частности, согласно отчету Глобальный индекс конкурентоспособности 2019, эффективность государственных и общественных учреждений остается одним из самых конкурентных "провалов" экономики Украины (104 место среди 141 страны). По уровню защиты прав собственности в рейтинге ГИК 2019 Украина находится на 128 месте; по уровню защиты прав интеллектуальной собственности - на 118 месте соответственно.
Несовершенство судебной системы страны. Основными недостатками признаются недостаточная институциональная состоятельность и независимость ветвей судебной системы, как следствие, низкий уровень общественного доверия к ней. В частности, эксперты рейтинга Глобального индекса конкурентоспособности 2019 оценили независимость судебной власти в Украине на уровне, что соответствует 105 месту среди 141 страны, а эффективность правовой системы в арбитражном урегулировании - на уровне 103 места соответственно.
Высокий уровень коррупции в стране. Эксперты рейтинга "Индекс восприятия коррупции 2019” оценили уровень коррупции в Украине в 30 баллов, что на 2 балла меньше чем в рейтинге 2018 года.
Сохранение вызовов обеспечению стабильного функционирования финансовой системы страны. В кредитном портфеле банков остается значительной доля неработающих кредитов. По состоянию на 01.01.2020 доля неработающих кредитов в общем объеме кредитования составила 53,83% (по состоянию на 01.01.2019 - 55,83%).
Наличие территорий, неподконтрольных правительству, и как следствие, роста потенциальных возможностей для возникновения новых схем контрабанды товарами.
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29 июня 2020
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28 июня 2020
• 39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня
27 июня 2020
• Кабмин рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен
• Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры
• Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли
• Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней
• В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19
• Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд
26 июня 2020
• Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам
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• В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу
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• Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов
• Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя
• В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО
• В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина
25 июня 2020
• Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд
• Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать
• Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь
24 июня 2020
• ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля
• Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности
• В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии
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Комментарии к статье «Уровень теневой экономики в Украине упал ниже 30%»
Уровень теневой экономики в 2019 году составил 28% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это что на 3 процентных пункта меньше показателя 2018 года. Об этом свидетельствуют предварительные расчеты Минэкономики.