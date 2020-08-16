Пенсионеры в Украине могут получить 10 пенсий за раз: кто эти счастливчики

|16 августа 2020
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Некоторые категории пенсионеров при выходе на заслуженный отдых могут получить единовременное денежное пособие в размере 10 месячных пенсий. Речь идет о бюджетниках, которые работали на должностях, дающих на право на пенсию "по выслуге лет".
Согласно статье в газете "Пенсионный курьер", №30 (896), при этом также важно соблюсти ряд условий:
Важно помнить, что изменения в закон о получении 10 месячных пенсий за раз этим категориям вступили в силу 1 октября 2011 года. Поэтому те украинцы, которые вышли на пенсию до этой даты, на такую выплату не могут рассчитывать.
О праве на такое единовременное пособие говорится в пункте 7.1 Заключительных положений Закона Украины Про общеобязательное пенсионное страхование.
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• Президент УАФ заразился коронавирусом
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10 августа 2020
• НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений
• Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе
• В Украине летальность от COVID-19 составляет 2,3%
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7 августа 2020
• Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус: увеличилось количество смертельных случаев и госпитализаций
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• Нардепы в июле получили более 3 млн грн компенсации за жилье
6 августа 2020
• Facebook удалил пост Трампа, а Twitter заблокировал его аккаунт за дезинформацию о коронавирусе
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• УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR
• Для украинцев открыты границы 38 стран
5 августа 2020
• Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила
• Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров
• Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты
• Заказать цветы, презент на праздник и без повода можно на сайте Yes.ua
• Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ
3 августа 2020
• Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки
• В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта
• За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев
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Некоторые категории пенсионеров при выходе на заслуженный отдых могут получить единовременное денежное пособие в размере 10 месячных пенсий. Речь идет о бюджетниках, которые работали на должностях, дающих на право на пенсию "по выслуге лет".