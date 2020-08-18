Пенсионерам в Украине пересчитают пенсии: кому и сколько прибавят

|18 августа 2020
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В Украине после повышения минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года вырастет и пенсия для некоторых категорий получателей выплат. Эти перемены коснутся тех пенсионеров, которые выполнили ряд требований.
Так, уже этой осенью "минималка" увеличится на 5,9%. Вырастет она до 5000 гривен. И повышенные выплаты от государства смогут получать те пенсионеры, которые имеют достаточный стаж - 35 лет мужчины и 30 лет женщины, и кому уже исполнилось 65 лет.
Согласно закону, они имеют право на пенсию в размере не менее 40% минимальной зарплаты, то есть 2 тысячи гривен, пишет "Апостроф".
Отметим, что в следующем году украинцам, которые достигли 75 лет обещают сделать ежемесячную прибавку в 500 гривен. Эти перемены коснутся тех пенсионеров, которые имеют достаточно стажа.
"Мы разработали новые социальные инициативы. Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям... Около 500 грн", - заявила в одном из интервью министр социальной политики Марина Лазебная.
Напомним, что в 2021 году украинцев ждет поэтапное увеличения размера заработной платы. С 1 января она вырастет до 6000 гривен, с 1 июля - до 6500. Соответственно названной выше категории пенсионеров выплаты повысят до 2400 и 2600 гривен.
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В Украине после повышения минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года вырастет и пенсия для некоторых категорий получателей выплат. Эти перемены коснутся тех пенсионеров, которые выполнили ряд требований.