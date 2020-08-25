В Украине более 600 осужденных с начала года получили пенсию в тюрьмах

С начала года более 600 осужденных к лишению свободы получили пенсию. Об этом журналисту УНН сообщили в ответе на запрос в Управлении информационной политики Министерства юстиции Украины.

"По состоянию на 20 августа 2020 года получили пенсию 636 осужденных, из них оформлено пенсию в течение отчетного периода 88 осужденным", - говорится в ответ на запрос.

Также сообщается, что приобрели права на пенсию 248 осужденных, из которых 86 лицами поданы документы в органы Пенсионного фонда Украины для ее назначения.

"Органами Пенсионного фонда Украины в назначении пенсии отказано 49 лицам из-за отсутствия у них необходимого трудового и страхового стажа", - отмечается в ответе на запрос.