|25 августа 2020
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С начала года более 600 осужденных к лишению свободы получили пенсию. Об этом журналисту УНН сообщили в ответе на запрос в Управлении информационной политики Министерства юстиции Украины.
"По состоянию на 20 августа 2020 года получили пенсию 636 осужденных, из них оформлено пенсию в течение отчетного периода 88 осужденным", - говорится в ответ на запрос.
Также сообщается, что приобрели права на пенсию 248 осужденных, из которых 86 лицами поданы документы в органы Пенсионного фонда Украины для ее назначения.
"Органами Пенсионного фонда Украины в назначении пенсии отказано 49 лицам из-за отсутствия у них необходимого трудового и страхового стажа", - отмечается в ответе на запрос.
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• В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков
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• ВОЗ обнародовала рекомендации о ношении масок для детей
• В Украине с начала августа утонули более 120 человек
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19 августа 2020
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Комментарии к статье «В Украине более 600 осужденных с начала года получили пенсию в тюрьмах»
С начала года более 600 осужденных к лишению свободы получили пенсию. Об этом журналисту УНН сообщили в ответе на запрос в Управлении информационной политики Министерства юстиции Украины.