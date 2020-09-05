|5 сентября 2020
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Согласно прогнозу рейтингового агентства Fitch, ВВП Украины по итогам нынешнего года сократится на 6,5%. Об этом пишет Finbalance.
В то же время, в агентстве прогнозируют рост этого показателя в 2021 и 2022 годах на 3,8% и 3,5% соответственно. Правда, с учетом неоднозначной ситуации вокруг пандемии коронавируса и ее последствий, эти показатели могут значительно измениться.
В Fitch ожидают, что к концу 2020 года уровень инфляции в Украине приблизится к 5% целевому показателю НБУ (в июле было 2,4% г/г) из-за роста цен на энергоресурсы и продовольствие, а также в результате восстановления внутреннего спроса. В 2021 году инфляция может составить в среднем 5,3%, а в 2022 году - 5,7%.
Аналитики агентства полагают, что после рекордного снижения учетной ставки НБУ до 6%, больше не получится ее снизить, на что влияет инфляция и рост минимальной зарплаты в 2021 году.
В рейтинговом агентстве также ожидают, что дефицит госбюджета Украины в 2020 году будет на уровне 6,5% ВВП, в 2021 году - 5,4% ВВП, в 2022 году - 4,2% ВВП. В то же время общий государственный долг по итогам текущего года вырастет до 57,4% ВВП (65,1% с учетом гарантированного долга) с 44,4% (50,4% с учетом гарантированного) в 2019 году.
Аналитики Fitch также считают, что в 2022-2023 годах госдолг стабилизируется на уровне 60%, и дальше наша страна будет снижать этот показатель.
Напомним, что ранее эксперты ЕБРР спрогнозировали падение ВВП Украины на 4,5% в 2020 году.
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Комментарии к статье «ВВП Украины в 2020 году сократится на 6,5%»
Согласно прогнозу рейтингового агентства Fitch, ВВП Украины по итогам нынешнего года сократится на 6,5%. Об этом пишет Finbalance.