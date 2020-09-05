|5 сентября 2020
|Просмотров: 49
|
В то время, как в 2021 году украинцев ждет перерасчет пенсий весной, а также дополнительная доплата для тех, кому за 75 лет, после отмены бумажных трудовых книжек пенсию в Украине будут насчитывать автоматически.
Об этом говорится в законопроекте №3623, который уже принят в первом чтении, пишет "Обозреватель".
В частности, теперь не придется обращаться в Пенсионный фонд, собирать справки, доказывать свой стаж и подтверждать его. Закон о пенсионном обеспечении позволяет украинцам исключать то время работы, когда у них был низкий заработок. Пенсионный фонд изначально должен считать так, как выгоднее будущему пенсионеру. Но если вдруг возникнут проблемы, уже после назначения выплаты можно будет обратиться к чиновникам с просьбой провести перерасчет.
"Будет как в Британии, Эстонии и в других странах. Будет возможность без обращения, сбора информации, автоматически получить пенсию. Но человек сможет выбрать: если автоматически пенсия будет спорной, то можно будет подать документы и пересчитать ее", – рассказал замминистра соцполитики Виталий Музыченко.
Украинцы смогут получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Такой документ может понадобиться, если того требует работодатель (например, для конкурса на должности у вас должен быть стаж в соответствующей сфере). Правда, для этого нужно оформить электронную цифровую подпись. Также в Кабмине рассматривают возможность использовать технологию BankID. То есть идентифицировать себя можно будет и с помощью банковской карточки.
5 сентября 2020
• В Краматорске выявили участника вооруженных формирований "ДНР"
• Пенсии в Украине будут назначать по-новому: что изменится и кого это коснется
• Замена паспорта. Зачем это нужно и сколько будет стоить
• ВВП Украины в 2020 году сократится на 6,5%
• Минюст планирует оставить в Украине только 2 тюрьмы
• В Минздраве объяснили, какие маски нужно носить школьникам
• Месси назвал клуб, в котором продолжит карьеру
• Эксперты рассказали, чем опасен "смешанный" алкоголь
4 сентября 2020
• Мороженое – любимое лакомство детей и взрослых. В чем состоит его польза.
• Трое футболистов попали в топ-10 самых богатых знаменитостей мира
• Украина находится на пороге роста заболевания коронавирусом
• Сборная Украины получила выигрыш на старте Лиги наций
2 сентября 2020
• В Минздраве рассказали, кому в Украине бесплатно делают ПЦР-тесты на коронавирус
• Разные форматы и жесткие правила: как студенты будут учиться в условиях карантина
• За разрушенное на Донбассе жилье будут выплачивать компенсации: утвержден порядок
• Правительство запускает экспериментальный проект "Смарт-Дія"
• Монеты в 25 копеек и часть банкнот выведут из обращения с октября
1 сентября 2020
• За последние три года пить в Украине стало ощутимо дороже
• В армии Украины появились новые эмблемы и знаки
• Кухни в Киеве от «МебельТорг» – товар высшего качества
• В школах, в которых будут размещены избирательные участки, во время выборов будут каникулы
29 августа 2020
• Минздрав рекомендует школьникам проходить медосмотр независимо от даты начала учебного года
• Большинство служб такси в Украине работают нелегально
• С началом учебного года вспышка COVID-19 неизбежна: врач рассказал, как уберечься
28 августа 2020
• НБУ дал разъяснение о кредитных договорах, заключенных онлайн
• Тунис закрыл границы для украинцев
• МОЗ Украины советует школам по возможности проводить уроки на свежем воздухе
• Обкладинки на паспорт від Gisolo - неймовірна краса
• Федоров анонсировал запуск 10 новых услуг в сервисе "Дія"
• В Украине с сентября будет курсировать новый поезд
26 августа 2020
— 5 сентября 2020 —
Согласно прогнозу рейтингового агентства Fitch, ВВП Украины по итогам нынешнего года сократится на 6,5%. Об этом пишет Finbalance.
— 28 августа 2020 —
После заключения договоров онлайн возникают те же обязательства, что и при подписании бумажного документа
— 25 августа 2020 —
С начала года более 600 осужденных к лишению свободы получили пенсию. Об этом журналисту УНН сообщили в ответе на запрос в Управлении информационной политики Министерства юстиции Украины.
— 18 августа 2020 —
В Украине после повышения минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года вырастет и пенсия для некоторых категорий получателей выплат. Эти перемены коснутся тех пенсионеров, которые выполнили ряд требований.
Приветствую, гость! Вход
5 сентября 2020
• В Краматорске выявили участника вооруженных формирований "ДНР"
• Пенсии в Украине будут назначать по-новому: что изменится и кого это коснется
• Замена паспорта. Зачем это нужно и сколько будет стоить
• ВВП Украины в 2020 году сократится на 6,5%
• Минюст планирует оставить в Украине только 2 тюрьмы
• В Минздраве объяснили, какие маски нужно носить школьникам
• Месси назвал клуб, в котором продолжит карьеру
• Эксперты рассказали, чем опасен "смешанный" алкоголь
4 сентября 2020
• Мороженое – любимое лакомство детей и взрослых. В чем состоит его польза.
• Трое футболистов попали в топ-10 самых богатых знаменитостей мира
• Украина находится на пороге роста заболевания коронавирусом
• Сборная Украины получила выигрыш на старте Лиги наций
2 сентября 2020
• В Минздраве рассказали, кому в Украине бесплатно делают ПЦР-тесты на коронавирус
• Разные форматы и жесткие правила: как студенты будут учиться в условиях карантина
• За разрушенное на Донбассе жилье будут выплачивать компенсации: утвержден порядок
• Правительство запускает экспериментальный проект "Смарт-Дія"
• Монеты в 25 копеек и часть банкнот выведут из обращения с октября
1 сентября 2020
• За последние три года пить в Украине стало ощутимо дороже
• В армии Украины появились новые эмблемы и знаки
• Кухни в Киеве от «МебельТорг» – товар высшего качества
• В школах, в которых будут размещены избирательные участки, во время выборов будут каникулы
29 августа 2020
• Минздрав рекомендует школьникам проходить медосмотр независимо от даты начала учебного года
• Большинство служб такси в Украине работают нелегально
• С началом учебного года вспышка COVID-19 неизбежна: врач рассказал, как уберечься
28 августа 2020
• НБУ дал разъяснение о кредитных договорах, заключенных онлайн
• Тунис закрыл границы для украинцев
• МОЗ Украины советует школам по возможности проводить уроки на свежем воздухе
• Обкладинки на паспорт від Gisolo - неймовірна краса
• Федоров анонсировал запуск 10 новых услуг в сервисе "Дія"
• В Украине с сентября будет курсировать новый поезд
26 августа 2020
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Пенсии в Украине будут назначать по-новому: что изменится и кого это коснется»
В то время, как в 2021 году украинцев ждет перерасчет пенсий весной, а также дополнительная доплата для тех, кому за 75 лет, после отмены бумажных трудовых книжек пенсию в Украине будут насчитывать автоматически.