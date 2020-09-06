НБУ упростит кассовые операции физлиц-предпринимателей

|6 сентября 2020
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Национальный банк Украины (НБУ) планирует упростить ведение кассовых операций в национальной валюте. Это связано с изменениями в украинском законодательстве.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в сообщении, изменения в Налоговый кодекс Украины о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физических лиц - предпринимателей облегчили учет доходов работы физических лиц-предпринимателей - плательщиков единого налога первой и второй групп и плательщиков единого налога третьей группы, которые не являются плательщиками НДС. Такие физические лица-предприниматели будут вести учет в произвольной форме (бумажной или электронной), помесячно отражая полученные доходы.
"Поскольку действующее Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине содержит ссылки на документы, которые применяют физические лица-предприниматели для учета наличных денег, НБУ намерен привести его в соответствие с требованиями этого закона", - говорится в сообщении.
Соответствующий проект изменений в Положение о ведении кассовых операций вынесен на общественное обсуждение.
Напомним, Рада приняла закон относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей. Документ, в частности, отменяет обязательную книгу учета доходов для ФЛП.
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Национальный банк Украины (НБУ) планирует упростить ведение кассовых операций в национальной валюте. Это связано с изменениями в украинском законодательстве.