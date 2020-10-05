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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Шмыгаль заявил, что Украина через 15 лет не сможет выплачивать пенсии
5 октября 2020 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам уже через 15 лет. Такой прогноз он сделал во время встречи со студентами Львовской политехники, - сообщают "Українські Новини".

"Из-за демографии у нас все меньше будет работоспособных и все больше будет пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Чтобы содержать пенсионеров нужно будет в два раза увеличить налоги. А чтобы платить пенсии еще больше, то еще больше увеличить. Но компании не хотят увеличения налогов. И увеличение в два раза налогов невозможно. А значит, мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика", - сказал он.

Шмыгаль добавил, что необходимо переходить на накопительную систему пенсий, когда каждый человек будет себе сам откладывать. 

Государство при этом будет обеспечивать лишь небольшую социальную пенсию, - отметил он.

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Комментарии к статье «Шмыгаль заявил, что Украина через 15 лет не сможет выплачивать пенсии»

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам уже через 15 лет. Такой прогноз он сделал во время встречи со студентами Львовской политехники, - сообщают "Українські Новини".

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