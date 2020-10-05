Шмыгаль заявил, что Украина через 15 лет не сможет выплачивать пенсии

|5 октября 2020
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам уже через 15 лет. Такой прогноз он сделал во время встречи со студентами Львовской политехники, - сообщают "Українські Новини".
"Из-за демографии у нас все меньше будет работоспособных и все больше будет пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Чтобы содержать пенсионеров нужно будет в два раза увеличить налоги. А чтобы платить пенсии еще больше, то еще больше увеличить. Но компании не хотят увеличения налогов. И увеличение в два раза налогов невозможно. А значит, мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика", - сказал он.
Шмыгаль добавил, что необходимо переходить на накопительную систему пенсий, когда каждый человек будет себе сам откладывать.
Государство при этом будет обеспечивать лишь небольшую социальную пенсию, - отметил он.
5 октября 2020
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5 октября 2020
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• Украина входит в отопительный сезон с рекордными за 10 лет запасами газа
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• В Украине отменили запрет на въезд иностранцев
• Полезная информация о таможенных услугах
• Больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского
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• Госстат назвал цены на электроэнергию для населения и промышленности
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• В Краматорске отменили массовые мероприятия ко Дню города, мэр пошел на самоизоляцию
• Украинцы стали пить больше водки: рекордсмены - в Днепропетровской области
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• Брендовая мужская обувь в MD Fashion
• Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за коронавируса
• «Севилья» установила антирекорд по количеству поражений в матчах за Cуперкубок УЕФА
22 сентября 2020
• Александр Усик сдал экзамены в Харьковский университет внутренних дел
• В СНБО рассказали, почему соцсеть "ВКонтакте" разблокировалась и что с этим будут делать
• Решение о непроведении местных выборов в 18 громадах Донбасса пересмотрено не будет
• В Украине задолженность по зарплате за год выросла почти на четверть
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• Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевскую премию
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• Большинство школ будут работать по смешанной форме обучения
• Делать ПЦР-тест после самоизоляции теперь необязательно
• С начала года в Украине зафиксировано более 900 случаев разбойных нападений
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Комментарии к статье «Шмыгаль заявил, что Украина через 15 лет не сможет выплачивать пенсии»
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам уже через 15 лет. Такой прогноз он сделал во время встречи со студентами Львовской политехники, - сообщают "Українські Новини".