|7 октября 2020
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В сентябре этого года 139 нардепам в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады Украины.
Так, в сентябре 2020 года народным депутатам Украины девятого созыва была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера объемом в 3053402 грн.
Сообщается, что в сентябре этого года наибольшую сумму компенсации за жилье получил член фракции "Слуга народа" Дмитрий Припутень - 79950 грн и по 59 800 член депутатской фракции Политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Владимир Мороз и член фракции "Слуга народа" Павел Павлиш.
Напомним, в августе этого года наибольшую сумму компенсации за жилье получили члены фракции "Слуга народа" Марьян Заблоцкий - 99450 грн и Дмитрий Припутень - 78650 грн.
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• В Украине отменили запрет на въезд иностранцев
• Полезная информация о таможенных услугах
• Больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского
• Водоемы и фонтаны от компании «СтройБассейн»
• Госстат назвал цены на электроэнергию для населения и промышленности
• Средняя зарплата украинцев за месяц сократилась на 360 гривен
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• В Краматорске отменили массовые мероприятия ко Дню города, мэр пошел на самоизоляцию
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Комментарии к статье «Нардепы в сентябре получили более 3 млн грн компенсации за жилье»
В сентябре этого года 139 нардепам в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады Украины.