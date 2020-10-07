Нардепы в сентябре получили более 3 млн грн компенсации за жилье

В сентябре этого года 139 нардепам в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады Украины.

Так, в сентябре 2020 года народным депутатам Украины девятого созыва была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера объемом в 3053402 грн.

Сообщается, что в сентябре этого года наибольшую сумму компенсации за жилье получил член фракции "Слуга народа" Дмитрий Припутень - 79950 грн и по 59 800 член депутатской фракции Политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Владимир Мороз и член фракции "Слуга народа" Павел Павлиш.

Напомним, в августе этого года наибольшую сумму компенсации за жилье получили члены фракции "Слуга народа" Марьян Заблоцкий - 99450 грн и Дмитрий Припутень - 78650 грн.