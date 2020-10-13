МВФ улучшил прогноз по экономике Украины

Международный валютный фонд улучшил прогноз по падению ВВП Украины в 2020 году - с 8,2% до 7,2%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обзор МВФ о перспективах развития мировой экономики (WEO) за октябрь.

В то же время, МВФ улучшил прогноз и по восстановлению экономики Украины в 2021 году - с 1,1% (в июне) до 3%. В 2025 году прогнозируется рост ВВП Украины на уровне 4%.

При этом, по ожиданиям Фонда, инфляция в Украине в 2020 году составит 3,2%, а в 2021 году - 6%. В 2025 году ожидается инфляция на уровне 5%. Инфляция на конец периода, согласно прогнозу, в этом году составит 5,2%, в следующем году вырастет до 5,8%.

Напомним, в июне МВФ прогнозировал падение ВВП Украины в -8,2% в 2020 году.