 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Дальше только вниз: в НБУ рассказали о целях по уровню инфляции в Украине
22 октября 2020 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Национальный банк Украины планирует и в дальнейшем снижать таргетирование по уровню инфляции в Украине, который сейчас составляет 5%. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб.

"Если коротко - то дальше только вниз. Мы не видим никаких возможностей для повышения таргета. Если посмотреть на мировую практику - более 40 стран, которые таргетирует инфляцию, там только одна страна, которая имеет таргет выше 5%. Мы уже не раз говорили в этом году, что сейчас задачей является заякорение инфляционных ожиданий на уровне, близкому к таргету Национального банка - 5%. Мы считаем, что этот таргет сейчас является оптимальным для экономики Украины, если учитывать ее потенциальный рост ВВП и так далее. Но мы не исключаем, и уже нужно, может, начинать эту дискуссию в ближайшем будущем, по пересмотру вниз этого таргета, там, через несколько лет", - сказал Дмитрий Сологуб.

Он отметил, что главным условием просмотра снижения целевого таргета, кроме глобальных мировых условий инфляционных, будет устойчива макроэкономическая ситуация в Украине.
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

22 октября 2020

В Украине с начала года на 27% вырос приток денег по депозитам в гривне

Европарламент наградил белорусскую оппозицию премией Сахарова

Дальше только вниз: в НБУ рассказали о целях по уровню инфляции в Украине

Комплексное переоборудование микроавтобусов различных марок

21 октября 2020

Лига чемпионов: "Шахтер" победил "Реал" со счетом 3:2

Ученики младших классов вернутся в школу после каникул

Киберспорт завоевывает позиции

В Украине на учете в центрах занятости находится более 400 тыс. безработных

Особенности работы психиатра и его специализации

Население Украины продолжает сокращаться: за месяц еще почти на 20 тысяч

17 октября 2020

Средняя зарплата судей КС за сентябрь — треть миллиона гривен

В СНБО предупредили украинцев о четырех штаммах гриппа в 2021 году

Фанаты CS Go выходят на международный уровень

В Украине на следующей неделе могут появиться новые экспресс-тесты на COVID-19

Жесткий карантин в Украине возможен, если других вариантов не будет

16 октября 2020

Украинцы пока не смогут путешествовать в Европу из-за несоответствия критериям по COVID-19

Кабмин собрался штрафовать украинцев за неправильное ношение масок и уже подал законопроект в Раду

Дополнительные аксессуары и чехлы точно пригодятся вашему мобильнику или планшету

Бизнес дал прогноз по курсу гривны

Почему стоит кормить кошку специальными консервами

Потери от разрушенного Донбасса достигают 120 млрд долларов, на восстановление нужно еще 21 млрд

15 октября 2020

Как подготовить организм к возможному поражению Covid-19 — советы врачей

14 октября 2020

В трех банках украинцы смогут открывать счет с помощью приложения "Дія"

В Украине хотят изменить правила получения номеров для авто: что ждет водителей

Где можно купить качественную мебель и как ее выбрать

IT-врач, телехирург и космогеолог: в Украине назвали профессии будущего

Месси и Роналду попали в топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола

7 подарков, которые уместно дарить на свадьбу

Лигу чемпионов по хоккею отменили из-за коронавируса

Apple представила новые iPhone: какая стоимость моделей

Правительство ЕС ввело единые правила для перемещения по Европе во время пандемии коронавируса

Также в разделе

В Украине с начала года на 27% вырос приток денег по депозитам в гривне

— 22 октября 2020 —

За 9 месяцев 2020 года в Украине на 27% вырос приток денег по депозитам в гривнах. Об этом сказал на брифинге глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Читать далее ⇒

В трех банках украинцы смогут открывать счет с помощью приложения "Дія"

— 14 октября 2020 —

После того, как в приложении "Дія" появился техпаспорт автомобиля и список штрафов за нарушение ПДД, три банка запустили возможность обмена документами в данном приложении. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

Читать далее ⇒

МВФ улучшил прогноз по экономике Украины

— 13 октября 2020 —

Международный валютный фонд улучшил прогноз по падению ВВП Украины в 2020 году - с 8,2% до 7,2%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обзор МВФ о перспективах развития мировой экономики (WEO) за октябрь.

Читать далее ⇒

Нардепы в сентябре получили более 3 млн грн компенсации за жилье

— 7 октября 2020 —

В сентябре этого года 139 нардепам в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады Украины.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Дальше только вниз: в НБУ рассказали о целях по уровню инфляции в Украине»

Национальный банк Украины планирует и в дальнейшем снижать таргетирование по уровню инфляции в Украине, который сейчас составляет 5%. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Нейтрализация «диверсантов»: СБУ провела учения в Славянске

Витминизация по-славянски: школьники получили 20 тонн яблок от земляка

Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Европарламент наградил белорусскую оппозицию премией Сахарова

Комплексное переоборудование микроавтобусов различных марок

Ученики младших классов вернутся в школу после каникул

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Как подготовить организм к возможному поражению Covid-19 — советы врачей

Минцифры заплатит больше 1 млн грн хакерам, которые взломают "Дію"

Во Львове оправдали девушку, которая хранила в шкафу труп новорожденного

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Лига чемпионов: "Шахтер" победил "Реал" со счетом 3:2

Месси и Роналду попали в топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола

Лигу чемпионов по хоккею отменили из-за коронавируса

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

22 октября 2020

В Украине с начала года на 27% вырос приток денег по депозитам в гривне

Европарламент наградил белорусскую оппозицию премией Сахарова

Дальше только вниз: в НБУ рассказали о целях по уровню инфляции в Украине

Комплексное переоборудование микроавтобусов различных марок

21 октября 2020

Лига чемпионов: "Шахтер" победил "Реал" со счетом 3:2

Ученики младших классов вернутся в школу после каникул

Киберспорт завоевывает позиции

В Украине на учете в центрах занятости находится более 400 тыс. безработных

Особенности работы психиатра и его специализации

Население Украины продолжает сокращаться: за месяц еще почти на 20 тысяч

17 октября 2020

Средняя зарплата судей КС за сентябрь — треть миллиона гривен

В СНБО предупредили украинцев о четырех штаммах гриппа в 2021 году

Фанаты CS Go выходят на международный уровень

В Украине на следующей неделе могут появиться новые экспресс-тесты на COVID-19

Жесткий карантин в Украине возможен, если других вариантов не будет

16 октября 2020

Украинцы пока не смогут путешествовать в Европу из-за несоответствия критериям по COVID-19

Кабмин собрался штрафовать украинцев за неправильное ношение масок и уже подал законопроект в Раду

Дополнительные аксессуары и чехлы точно пригодятся вашему мобильнику или планшету

Бизнес дал прогноз по курсу гривны

Почему стоит кормить кошку специальными консервами

Потери от разрушенного Донбасса достигают 120 млрд долларов, на восстановление нужно еще 21 млрд

15 октября 2020

Как подготовить организм к возможному поражению Covid-19 — советы врачей

14 октября 2020

В трех банках украинцы смогут открывать счет с помощью приложения "Дія"

В Украине хотят изменить правила получения номеров для авто: что ждет водителей

Где можно купить качественную мебель и как ее выбрать

IT-врач, телехирург и космогеолог: в Украине назвали профессии будущего

Месси и Роналду попали в топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола

7 подарков, которые уместно дарить на свадьбу

Лигу чемпионов по хоккею отменили из-за коронавируса

Apple представила новые iPhone: какая стоимость моделей

Правительство ЕС ввело единые правила для перемещения по Европе во время пандемии коронавируса

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top