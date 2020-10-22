Дальше только вниз: в НБУ рассказали о целях по уровню инфляции в Украине

Национальный банк Украины планирует и в дальнейшем снижать таргетирование по уровню инфляции в Украине, который сейчас составляет 5%. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб.

"Если коротко - то дальше только вниз. Мы не видим никаких возможностей для повышения таргета. Если посмотреть на мировую практику - более 40 стран, которые таргетирует инфляцию, там только одна страна, которая имеет таргет выше 5%. Мы уже не раз говорили в этом году, что сейчас задачей является заякорение инфляционных ожиданий на уровне, близкому к таргету Национального банка - 5%. Мы считаем, что этот таргет сейчас является оптимальным для экономики Украины, если учитывать ее потенциальный рост ВВП и так далее. Но мы не исключаем, и уже нужно, может, начинать эту дискуссию в ближайшем будущем, по пересмотру вниз этого таргета, там, через несколько лет", - сказал Дмитрий Сологуб.

Он отметил, что главным условием просмотра снижения целевого таргета, кроме глобальных мировых условий инфляционных, будет устойчива макроэкономическая ситуация в Украине.