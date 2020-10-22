В Украине с начала года на 27% вырос приток денег по депозитам в гривне

|22 октября 2020
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За 9 месяцев 2020 года в Украине на 27% вырос приток денег по депозитам в гривнах. Об этом сказал на брифинге глава Национального банка Кирилл Шевченко.
"За 9 месяцев этого года мы наблюдаем положительную динамику притока депозитов в гривнах. Общий приток денег населения составляет 27%, а именно срочных депозитов, новые срочные депозиты составляют 12%. То, что касается валютных сбережений, там тоже положительная динамика и в целом приток валютных сбережений в банковскую систему составляет 5%", - сказал Кирилл Шевченко.
По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, во время коронакризиса в Украине все равно наблюдается рост количества депозитов.
"Он, может, мог быть больше, потому что мы понимаем, все же, отплыв в наличные, и так далее, но все же, когда мы принимали решение о снижении ключевой ставки, она была, я напомню, 13,5% на начало года. Одна из причин, почему мы делали это постепенно, потому что мы как раз хотели увидеть, как это повлияет на динамику ставок по депозитам и дифференциал ставок между долларовыми и гривневым депозитам. Могу сейчас подчеркнуть, что никакой трагедии не произошло. Рынок постепенно привыкает к жизни в условиях однознаковых депозитных ставок, а за ним вниз идут и ставки по кредитам, что уже не раз отмечали", - добавил Сологуб.
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17 октября 2020
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За 9 месяцев 2020 года в Украине на 27% вырос приток денег по депозитам в гривнах. Об этом сказал на брифинге глава Национального банка Кирилл Шевченко.