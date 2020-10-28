|28 октября 2020
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Цена на газ для населения в ноябре составит 8,22 грн за кубометр, что больше на 30-35% по сравнению с октябрем. Об этом УНН сообщил председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.
“Средняя цена на газ для населения в ноябре составит 8,22 грн за кубометр газа. По сравнению с октябрем цена на газ в среднем выросла на 30-35%”, — сообщил Компан.
По его словам, с открытием рынка газа у потребителей появилась возможность самим выбирать поставщика с любого региона, а компании могут предоставлять услуги не имея при этом региональной привязки.
“Поэтому, самая большая или наименьшая цена на газ по регионам зависит от конкретного поставщика”, — добавил он.
Напомним, ГК “Нафтогаз Украины” повысила цены на газ для своих бытовых клиентов по лунному контракту — с 4,7 грн/куб. м в октябре до 6,33 грн/куб. м в ноябре — почти 35%.
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Комментарии к статье «Цена на газ для населения в ноябре возрастет на 30-35%»
Цена на газ для населения в ноябре составит 8,22 грн за кубометр, что больше на 30-35% по сравнению с октябрем. Об этом УНН сообщил председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.