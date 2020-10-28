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Бездумная исполнительность

Цена на газ для населения в ноябре возрастет на 30-35%
28 октября 2020 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Цена на газ для населения в ноябре составит 8,22 грн за кубометр, что больше на 30-35% по сравнению с октябрем. Об этом УНН сообщил председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

“Средняя цена на газ для населения в ноябре составит 8,22 грн за кубометр газа. По сравнению с октябрем цена на газ в среднем выросла на 30-35%”, — сообщил Компан.

По его словам, с открытием рынка газа у потребителей появилась возможность самим выбирать поставщика с любого региона, а компании могут предоставлять услуги не имея при этом региональной привязки.

“Поэтому, самая большая или наименьшая цена на газ по регионам зависит от конкретного поставщика”, — добавил он.

Напомним, ГК “Нафтогаз Украины” повысила цены на газ для своих бытовых клиентов по лунному контракту — с 4,7 грн/куб. м в октябре до 6,33 грн/куб. м в ноябре — почти 35%.
По материалам: УНН

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Цена на газ для населения в ноябре составит 8,22 грн за кубометр, что больше на 30-35% по сравнению с октябрем. Об этом УНН сообщил председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

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