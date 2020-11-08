В Украине за 10 месяцев 2020 года расходы Пенсионного фонда на 17,3 млрд грн превысили доходы

|8 ноября 2020
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Расходы Пенсионного фонда Украины в период с 1 января по 31 октября 2020 года превысили размер дохода на 17,3 миллиарда гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Однако в Фонде отметили, что октябрь 2020 является единственным месяцем, когда размер расходов был равнозначен размеру доходов - 39,9 миллиарда гривен.
В частности за 10 месяцев 2020 года размер доходов ПФУ составил 378 миллиардов гривен. За аналогичный период 2019 года данная сума становила 354 миллиарда гривен. Из этого следует, что в 2020 году Пенсионный фонд заработал на 6,8% больше, по сравнению с прошлым. Расходы с начала года составили более 395 миллиардов гривен.
В ПФУ рассказали, что в фонд поступают деньги из собственных источников, а также государственные дотации. Так, в 2020 году собственных средств было 226,7 миллиардов, около 60%, а в 2019-м эта доля составляла 55,5%.
Эксперты полагают, что ПФУ ведут к банкротству и скоро его ждет коллапс. Сейчас это не заметно, но проблемы в Пенсионном фонде накапливаются.
Так, за год количество сотрудников, которые платят взнос в Пенсионный фонд, сократилось на 565 тыс. человек. Скоро работающих людей станет настолько мало, что платить будет некому. Уже в 2021-м из общей казны придется перевести рекордные 203,8 млрд грн.
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8 ноября 2020
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• В Украине ситуация с коронавирусом улучшится ближе к марту
• В Украине с начала года на 27% вырос приток денег по депозитам в гривне
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• Дальше только вниз: в НБУ рассказали о целях по уровню инфляции в Украине
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Расходы Пенсионного фонда Украины в период с 1 января по 31 октября 2020 года превысили размер дохода на 17,3 миллиарда гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.