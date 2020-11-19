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Фотофакт

Бездумная исполнительность

С января для украинцев может вырасти цена за доставку газа
19 ноября 2020 Просмотров: 77 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Уже в январе 2021 года может подорожать цена на распределение газа. Об этом сообщила в эфире "Завтрака с 1 + 1" член комиссии по регулированию политики в сферах энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий.

"Не факт, что цены в декабре поднимутся. Потому что и цена на газ, как на товар, уже сейчас существует, скорее всего, останется на том же уровне. У нас с 1 января 2020 года цена на газ рыночная. А когда мы говорим о цене распределения газа, как товара, вы получаете две платежки - одна платежка газ, одна платежка распределение. Распределение может дорожать и на его стоимость повлияет именно та цена газа", - сказала Бабий.

По ее словам, украинцы будут продолжать получать по две платежки.

"Мы сейчас видим, как у разных поставщиков цена газа колеблется от 6 до 8 тыс. грн. На самом деле это отделение снабжения и отделения газа, как товара, дало людям возможность выбирать газ, как товар, значительно дешевле и мы сейчас это видим", - добавила член комиссии.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «С января для украинцев может вырасти цена за доставку газа»

Уже в январе 2021 года может подорожать цена на распределение газа. Об этом сообщила в эфире "Завтрака с 1 + 1" член комиссии по регулированию политики в сферах энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий.

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