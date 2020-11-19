|19 ноября 2020
|Просмотров: 77
|
Уже в январе 2021 года может подорожать цена на распределение газа. Об этом сообщила в эфире "Завтрака с 1 + 1" член комиссии по регулированию политики в сферах энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий.
"Не факт, что цены в декабре поднимутся. Потому что и цена на газ, как на товар, уже сейчас существует, скорее всего, останется на том же уровне. У нас с 1 января 2020 года цена на газ рыночная. А когда мы говорим о цене распределения газа, как товара, вы получаете две платежки - одна платежка газ, одна платежка распределение. Распределение может дорожать и на его стоимость повлияет именно та цена газа", - сказала Бабий.
По ее словам, украинцы будут продолжать получать по две платежки.
"Мы сейчас видим, как у разных поставщиков цена газа колеблется от 6 до 8 тыс. грн. На самом деле это отделение снабжения и отделения газа, как товара, дало людям возможность выбирать газ, как товар, значительно дешевле и мы сейчас это видим", - добавила член комиссии.
19 ноября 2020
• Зима в этом году будет теплая, с нестабильными изменениями температуры
• В Украине планируют до 2030 г. заменить весь общественный транспорт на электрический
• О модных тенденциях на 2021 год в женской бижутерии
• В Донецкой области задержали мужчину, который убил товарища и выбросил тело в канализацию
• С января для украинцев может вырасти цена за доставку газа
16 ноября 2020
• Компания Moderna заявляет, что ее вакцина от коронавируса показала эффективность в 95%
• Госстат оценил падение экономки Украины за последний квартал
• Украинец Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты
• Шкафы-купе: практичная и популярная мебель
• Новый год не за горами: Украина уже накупила фейерверков на 2 миллиона долларов
• В Минздраве рассказали, как лечить ребенка от COVID-19
• В Украине упростили выплату пенсий и соцпособий через почту
13 ноября 2020
• Шмыгаль об отказе городов усиливать карантин: у мэров нет таких полномочий
• В Минздраве рассказали, что делать, если пропало обоняние при Covid-19
• Украина подписала договор с NASA по совместному освоению Луны и Марса
• Вибори на карантині вихідного дня: як будемо голосувати?
12 ноября 2020
• Полицейские нашли женщину, оставившую младенца в больнице в Славянске
• Полицейские пресекли сбыт наркотических веществ в Славянске
• Велосипедисты на полосе для маршруток, пешеходы со светоотражателями и ремень безопасности в такси: Кабмин внес изменения в ПДД
• Славянск не будет вводить карантин выходного дня
• ВОЗ: для завершения пандемии необходимо вакцинировать 70% населения мира
• Чемпионат Украины продолжат играть на выходных, несмотря на карантин
• В Украине будут фиксировать экологические нарушения из космоса
• Гриппа в Украине пока нет - Минздрав
11 ноября 2020
• В Литве вводят штраф за курение на балконах в многоэтажках
• Степанов перечислил симптомы легкого течения COVID-19
• Кабмин обязал пешеходов носить одежду со светоотражателями в ночное время
• Турция отказалась от использования двигателей "Мотор Сич" для своих боевых дронов
• Каждый пятый больной COVID-19 получает психические расстройства
• Кардиологи назвали ежедневную полезную дозу алкоголя для мужчин и женщин
— 8 ноября 2020 —
Расходы Пенсионного фонда Украины в период с 1 января по 31 октября 2020 года превысили размер дохода на 17,3 миллиарда гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— 28 октября 2020 —
Цена на газ для населения в ноябре составит 8,22 грн за кубометр, что больше на 30-35% по сравнению с октябрем. Об этом УНН сообщил председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.
— 22 октября 2020 —
За 9 месяцев 2020 года в Украине на 27% вырос приток денег по депозитам в гривнах. Об этом сказал на брифинге глава Национального банка Кирилл Шевченко.
— 22 октября 2020 —
Национальный банк Украины планирует и в дальнейшем снижать таргетирование по уровню инфляции в Украине, который сейчас составляет 5%. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб.
Приветствую, гость! Вход
19 ноября 2020
• Зима в этом году будет теплая, с нестабильными изменениями температуры
• В Украине планируют до 2030 г. заменить весь общественный транспорт на электрический
• О модных тенденциях на 2021 год в женской бижутерии
• В Донецкой области задержали мужчину, который убил товарища и выбросил тело в канализацию
• С января для украинцев может вырасти цена за доставку газа
16 ноября 2020
• Компания Moderna заявляет, что ее вакцина от коронавируса показала эффективность в 95%
• Госстат оценил падение экономки Украины за последний квартал
• Украинец Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты
• Шкафы-купе: практичная и популярная мебель
• Новый год не за горами: Украина уже накупила фейерверков на 2 миллиона долларов
• В Минздраве рассказали, как лечить ребенка от COVID-19
• В Украине упростили выплату пенсий и соцпособий через почту
13 ноября 2020
• Шмыгаль об отказе городов усиливать карантин: у мэров нет таких полномочий
• В Минздраве рассказали, что делать, если пропало обоняние при Covid-19
• Украина подписала договор с NASA по совместному освоению Луны и Марса
• Вибори на карантині вихідного дня: як будемо голосувати?
12 ноября 2020
• Полицейские нашли женщину, оставившую младенца в больнице в Славянске
• Полицейские пресекли сбыт наркотических веществ в Славянске
• Велосипедисты на полосе для маршруток, пешеходы со светоотражателями и ремень безопасности в такси: Кабмин внес изменения в ПДД
• Славянск не будет вводить карантин выходного дня
• ВОЗ: для завершения пандемии необходимо вакцинировать 70% населения мира
• Чемпионат Украины продолжат играть на выходных, несмотря на карантин
• В Украине будут фиксировать экологические нарушения из космоса
• Гриппа в Украине пока нет - Минздрав
11 ноября 2020
• В Литве вводят штраф за курение на балконах в многоэтажках
• Степанов перечислил симптомы легкого течения COVID-19
• Кабмин обязал пешеходов носить одежду со светоотражателями в ночное время
• Турция отказалась от использования двигателей "Мотор Сич" для своих боевых дронов
• Каждый пятый больной COVID-19 получает психические расстройства
• Кардиологи назвали ежедневную полезную дозу алкоголя для мужчин и женщин
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «С января для украинцев может вырасти цена за доставку газа»
Уже в январе 2021 года может подорожать цена на распределение газа. Об этом сообщила в эфире "Завтрака с 1 + 1" член комиссии по регулированию политики в сферах энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий.