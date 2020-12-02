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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Стоимость новогоднего стола за год выросла на 5-7%
2 декабря 2020 Просмотров: 27 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Стоимость традиционного новогоднего стола в этом году вырастет максимум на 5-7%. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН.

"Общий индекс цен является очень небольшим. Максимум процентов на 5-7 возрастет стоимость (новогоднего стола в этом году - ред.) по сравнению с прошлогодним столом", - рассказал Пендзин.

Напомним, что новогодний стол в 2019 году должен был обойтись украинской семье из четырех человек в 1620 гривен.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Стоимость новогоднего стола за год выросла на 5-7%»

Стоимость традиционного новогоднего стола в этом году вырастет максимум на 5-7%. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН.

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