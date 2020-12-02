Стоимость новогоднего стола за год выросла на 5-7%

Стоимость традиционного новогоднего стола в этом году вырастет максимум на 5-7%. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН.

"Общий индекс цен является очень небольшим. Максимум процентов на 5-7 возрастет стоимость (новогоднего стола в этом году - ред.) по сравнению с прошлогодним столом", - рассказал Пендзин.

Напомним, что новогодний стол в 2019 году должен был обойтись украинской семье из четырех человек в 1620 гривен.