Трудовые мигранты замедлили перевод средств в Украину

|2 декабря 2020
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Объем денежных переводов в Украину за десять месяцев 2020 года составил 9,555 млрд долл., что на 220 млн долл. или 2,25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за октябрь перечислены более 1 млрд долл., чуть меньше, чем месяцем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет Нацбанка о динамике объемов частных денежных переводов, том числе и трудовых мигрантов, в Украину.
Так, в октябре этого года перевели в Украину 1,063 млрд долл., тогда как в октябре прошлого года эта сумма достигала 1,074 млрд долл. Таким образом, объемы переводов в октябре этого года сократились на 11 млн долл., или на 1%.
При этом переведенная сумма в октябре превысила докарантинний уровень (в феврале) на 8,91%.
Из почти 9,56 млрд долл., перечисленных в этом году в Украину, через неформальные каналы поступило 3,56 млрд грн, через корсчета банков - 3,80 млрд грн, через международные платежные системы - 2,19 млрд грн.
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• ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией
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• Гриль – неотъемлемый атрибут отдыха на природе
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• О модных тенденциях на 2021 год в женской бижутерии
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• С января для украинцев может вырасти цена за доставку газа
16 ноября 2020
• Компания Moderna заявляет, что ее вакцина от коронавируса показала эффективность в 95%
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Объем денежных переводов в Украину за десять месяцев 2020 года составил 9,555 млрд долл., что на 220 млн долл. или 2,25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за октябрь перечислены более 1 млрд долл., чуть меньше, чем месяцем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет Нацбанка о динамике объемов частных денежных переводов, том числе и трудовых мигрантов, в Украину.