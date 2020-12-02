Трудовые мигранты замедлили перевод средств в Украину

Объем денежных переводов в Украину за десять месяцев 2020 года составил 9,555 млрд долл., что на 220 млн долл. или 2,25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за октябрь перечислены более 1 млрд долл., чуть меньше, чем месяцем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет Нацбанка о динамике объемов частных денежных переводов, том числе и трудовых мигрантов, в Украину.

Так, в октябре этого года перевели в Украину 1,063 млрд долл., тогда как в октябре прошлого года эта сумма достигала 1,074 млрд долл. Таким образом, объемы переводов в октябре этого года сократились на 11 млн долл., или на 1%.

При этом переведенная сумма в октябре превысила докарантинний уровень (в феврале) на 8,91%.

Из почти 9,56 млрд долл., перечисленных в этом году в Украину, через неформальные каналы поступило 3,56 млрд грн, через корсчета банков - 3,80 млрд грн, через международные платежные системы - 2,19 млрд грн.