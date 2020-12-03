Получателей субсидий проверят: Минфин подготовил методику верификации данных

|3 декабря 2020
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Министерство финансов подготовило Методику верификации жилищных субсидий. Проект приказа направлен на согласование профсоюзов. Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.
Методика определяет общие принципы проверки достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или выделения жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Документ определяет методы выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.
Проверка достоверности информации, которая влияет на определение права на получение жилищной субсидии, осуществляется путем сравнения данных о получателей жилищных субсидий, предоставленных при назначении реципиенту жилищной субсидии, которые были предоставлены Минсоцполитики, и информации субъектов предоставления информации (Минюста, МВД, ДПС, Госгеокадастра, Минобразования и т. п.).
Методикой также определены этапы проведения верификации жилищных субсидий.
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Министерство финансов подготовило Методику верификации жилищных субсидий. Проект приказа направлен на согласование профсоюзов. Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.