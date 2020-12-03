Получателей субсидий проверят: Минфин подготовил методику верификации данных

— 2 декабря 2020 —

Объем денежных переводов в Украину за десять месяцев 2020 года составил 9,555 млрд долл., что на 220 млн долл. или 2,25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за октябрь перечислены более 1 млрд долл., чуть меньше, чем месяцем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет Нацбанка о динамике объемов частных денежных переводов, том числе и трудовых мигрантов, в Украину.

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