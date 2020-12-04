Выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен: что необходимо знать

Сегодня Верховная рада в целом одобрила законопроект №4429, согласно которому физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен выплат. Как можно получить выплаты, и кто их не получит подробнее читайте в материале РБК-Украина.

Когда можно получить выплаты

Из-за недостаточно четкой формулировки в законе возникает вопрос, можно ли претендовать на эти выплаты в будущем, когда введут новый локдаун, или же ими можно воспользоваться уже сейчас.

За разъяснениями мы обратились к главе комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву и его первому заместителю Ярославу Железняку.

Гетманцев отметил, что для получения выплат ФОП должен соответствовать критериям, которые определены в законе.

"Там есть условия для их выплаты. ФОП должен соответствовать критериям, которые определены в законе. Он должен быть зарегистрирован более трех месяцев, его деятельность должна быть в соответствии с КВЭД (классификатор видов экономической деятельности, - ред.). Тогда он заполняет анкету и через "Дію" подает ее и получает доход", - рассказал нардеп.

Глава финкомитета отметил, что у предпринимателей не будут проверять убытки, которые они могли понести из-за введения карантина.

"У него же (предпринимателя, - ред.) убытки никто не проверяет. Если он соответствует формальным критериям этого закона - он имеет право на помощь. Если не соответствует - не имеет", - добавил парламентарий.

Железняк также заверил, что период карантина не имеет значения.

"Здесь нет разницы (период карантина, - ред.), потому что это просто сумма. Там две выплаты может быть: 8 тысяч гривен или возврат ЕСВ. Там считается ЕСВ, которое было оплачено за последние 10 месяцев, деленное на 10", - отметил депутат.

Замглавы комитета подчеркнул, что эта помощь является экспериментом, и никто не знает, как она будет работать.

"Это первая помощь, которая так напрямую будет идти. То есть, вы заполняете документы, и вам приходит выплата. Это эксперимент. Как это будет работать - никто не знает. Если он получится - это будет круто. Если нет - ситуация ухудшится. Люди или получат деньги, или нет", - добавил нардеп.

Условия получения выплат

Наемным работникам предоставят 8 тысяч гривен помощи при условии:

основной вид деятельности их работодателя по состоянию на 31 октября 2020 года соответствует правительственному перечню тех, чья работа была остановлена;

за 3 квартал 2020-го работодатель начислял ЕСВ;

средняя зарплата не превышает 30 тысяч гривен;

не работают по совместительству.

Для ФОПов закон также установил требования по получению выплат:

регистрация более 3 месяцев;

в 2020 году уплатили ЕСВ за себя, не меньше чем за 3 месяца;

основной вид деятельности по состоянию на 31 октября соответствует перечню Кабмина тех, чья работа была остановлена;

если они не являются ФОП и работником одновременно.

Закон предусматривает одноразовую матпомощь по заявлению и ФОП, которые на дату вступления в силу данного закона вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени работников. Помощь предоставляется для выплаты работникам.

Ее размер определяют пропорционально рабочему времени, которое сократили или планируют сократить, но не более 8 тысяч гривен на одного работника.

В документе прописано и получение по заявлению одноразовой компенсации расходов бизнесу, основной вид деятельности которого соответствует правительственному перечню тех, чья работа была остановлена.

Эта компенсация определяется как сумма уплаченного ими ЕСВ за предыдущие десять месяцев, разделенная на десять. Однако такая помощь не предоставляется, если есть долг по ЕСВ.

Перечень Кабмина тех предпринимателей, чья работа была остановлена, выглядит следующим образом:

розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами,

временное размещение,

деятельность по обеспечению блюдами и напитками,

демонстрация кинофильмов,

деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений,

деятельность в сфере спорта, организации отдыха и развлечений.

ФОПы или их наемные работники не смогут получить выплаты и компенсации, если они не соответствуют этим условиям.

Как получить выплату

В законе указаны несколько видов выплат для ФОП и их наемных работников. Выплаты проводят на основании их заявлений в электронной форме, поданных через Единый государственный вебпортал электронных услуг ("Дія").

В заявлении о выплате одноразовой материальной помощи застрахованным лицам нужно указать:

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию (при наличии) и номер паспорта (для физлиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и официально уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);

адрес места жительства;

подтверждение соответствия застрахованного лица положениям этого закона;

номер банковского счета для выплаты помощи - по стандарту IBAN.

Перечислять средства для этой выплаты будет Пенсионный фонд по спискам, предоставленным Минцифры.

Согласно закону, ПФУ подает списки на выплату уполномоченному Кабмином банку для проведения платежей. Тот же перечисляет средства застрахованным лицам не позднее следующего операционного дня после их поступления.

Выплата должна поступить на банковский счет (в формате IBAN), указанный в заявлении застрахованного лица.

Для получения одноразовой матпомощи ФОП они должны предоставить региональным службам занятости заявление и ведомости по форме, установленной КМУ, в том числе в электронной форме через "Дію".

Решение о выплате или отказе в выплате такой помощи будут принимать региональные службы занятости. Они же будут осуществлять выплаты.

Для получения одноразовой компенсации расходов ФОП закон тоже определил условия, а если точнее, передал эти полномочия правительству. Потому что, согласно документу, именно Кабмин будет устанавливать порядок предоставления такой компенсации, форму заявления на ее получение, а также порядок формирования и ведения Реестра получателей одноразовой компенсации субъектам хозяйствования.

Подчеркнем, в законе четко указано, что в случае, если заявители предоставили недостоверные данные для получения выплат, они должны будут вернуть их государству в двойном размере.