Пенсионный фонд начал выплаты "карантинных" 8 тысяч ФЛП

Пенсионный фонд Украины начал финансирование единовременной материальной помощи в размере 8000 грн для ФЛП и наемных работников, подпадающих под влияние жестких карантинных ограничений в январе - в общем для 280,3 тыс. человек профинансировано более 2,2 млрд грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

"22 декабря 2020 года Пенсионным фондом Украины 280,3 тысячам человек профинансировано 2 242,8 млн грн для обеспечения выплаты материальной помощи в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года № 1233 "Некоторые вопросы предоставления единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Напомним, с 14 декабря портал "Дия" начал принимать заявки на получение от государства 8 тыс. гривен единовременного пособия малому бизнесу из-за карантина в январе. Наемные работники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.

Как заявлял Премьер-министр Денис Шмыгаль, государственную поддержку в 8000 гривен, предназначенную для людей, которые могут потерять доходы в случае введения жестких карантинных ограничений, смогут получить 1,2 млн украинцев.