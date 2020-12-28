ФЛП и наемные работники подали более 400 тыс. заявок на получение "карантинных"

|28 декабря 2020
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На сегодня ФЛП и наемные работники подали уже более 400 тыс. заявок на получение корантинних выплат в 8000 гривен через государственный сервис "Дія". Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в понедельник.
"Уже есть более 400 тыс. заявок на получение помощи от государства из-за карантина зимних каникул, который состоится планово в январе месяце следующего года", - сказал Шмыгаль.
По его словам, на сегодня перечислили 2,8 млрд грн на получение помощи до 8 тыс. грн для тех людей, которые в этом нуждаются.
"Заявления принимаем до 31 января, поэтому еще есть время, и поэтому призываю всех, кто не успел зарегистрироваться, сделать это как можно скорее", - подчеркнул Премьер.
Напомним, 14 декабря портал "Дія" начал принимать заявки на получение от государства 8 тыс. гривен одноразовой помощи малому бизнесу из-за карантина в январе. Наемные работники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.
Пенсионный фонд начал финансирование выплат "карантинных" 8 тысяч ФЛП с 22 декабря.
Как заявлял Премьер-министр Денис Шмыгаль, государственную поддержку в 8000 гривен, предназначенную для людей, которые могут потерять доходы в случае введения жестких карантинных ограничений, смогут получить 1,2 млн украинцев.
28 декабря 2020
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Кабинет министров отменил льготный тариф 90 коп./кВт.час на первые 100 кВт.час для бытовых потребителей с 1 января 2021 г. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 28 декабря.
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Существует перечень условий, необходимых для того, чтобы наемные работники и ФЛП имели право на получение 8000 грн единовременного пособия из-за жесткого карантина в январе. Подробно о них рассказал руководитель проекта "Дия" Мстислав Баник в видео, опубликованном на YouTube-канале проекта, передает УНН.
— 24 декабря 2020 —
Пенсионный фонд Украины начал финансирование единовременной материальной помощи в размере 8000 грн для ФЛП и наемных работников, подпадающих под влияние жестких карантинных ограничений в январе - в общем для 280,3 тыс. человек профинансировано более 2,2 млрд грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.
— 4 декабря 2020 —
Сегодня Верховная рада в целом одобрила законопроект №4429, согласно которому физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен выплат. Как можно получить выплаты, и кто их не получит подробнее читайте в материале РБК-Украина.
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28 декабря 2020
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• ФЛП и наемные работники подали более 400 тыс. заявок на получение "карантинных"
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• Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье
• С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения
• Hackett - английский бренд люксовой одежды
• В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства
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• ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость
24 декабря 2020
• На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток
• Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине
• Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 до 24 января
• В Госстатистики рассказали, сколько водки украинцы выпили в этом году
• 11 модных тенденций современного дизайна интерьера
• Для ФЛП объяснили причины отказов в "карантинных" 8 тысячах
• Пенсионный фонд начал выплаты "карантинных" 8 тысяч ФЛП
19 декабря 2020
• Семейных врачей обеспечат тестами на антитела к коронавирусу
• Епифаний назвал условие переноса празднования Рождества на 25 декабря
• Покупки в интернет-магазинах: плюсы и минусы
• Епифаний объяснил отношение ПЦУ к медицинскому каннабису
• Критерии выбора современной системы спутникового GPS-мониторинга
• Сегодня в Украине вводятся новые карантинные ограничения: что запрещают
• Население Украины за 10 месяцев сократилось на 232 тысячи
13 декабря 2020
• COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
• Критерии выбора и лучшие модели телевизоров от компании LG
• Граждане Украины стали крупнейшими инвесторами в польскую недвижимость среди иностранцев
• Украина может подписать соглашение об "открытом небе" с ЕС в феврале
• Кодирование поможет избавиться от алкоголизма
• Как изменится мир после начала массовой вакцинации
• По уровню смертности от коронавируса Украина в Европе на 29-м месте
• Закодированное письмо серийного убийцы Зодиака расшифровали
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На сегодня ФЛП и наемные работники подали уже более 400 тыс. заявок на получение корантинних выплат в 8000 гривен через государственный сервис "Дія". Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в понедельник.