Начисления за коммуналку в Украине выросли более чем в два раза

|30 декабря 2020
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Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в ноябре 2020 года составили 22,1 млрд грн, более чем в два раза больше, чем в октябре (11,0 млрд грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистического ведомства, в ноябре 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 11,6 млрд (52,4% начисленных за этот период сумм).
Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец ноября 2020 года составила 66,1 млрд грн, что на 10,0 млрд грн больше, чем месяцем ранее (56,1 млрд грн).
По данным статистического ведомства, по состоянию на 30 ноября задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 27,8 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 20,7 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,7 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,1 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 5,2 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.
Напомним, самой большой статьей потребительских расходов домохозяйств Украины в III квартале 2020 года были продукты питания и безалкогольные напитки - 42,0%. Далее идут жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива - 11,9%.
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• Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине
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• Пенсионный фонд начал выплаты "карантинных" 8 тысяч ФЛП
19 декабря 2020
• Семейных врачей обеспечат тестами на антитела к коронавирусу
• Епифаний назвал условие переноса празднования Рождества на 25 декабря
• Покупки в интернет-магазинах: плюсы и минусы
• Епифаний объяснил отношение ПЦУ к медицинскому каннабису
• Критерии выбора современной системы спутникового GPS-мониторинга
• Сегодня в Украине вводятся новые карантинные ограничения: что запрещают
• Население Украины за 10 месяцев сократилось на 232 тысячи
13 декабря 2020
• COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
• Критерии выбора и лучшие модели телевизоров от компании LG
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Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в ноябре 2020 года составили 22,1 млрд грн, более чем в два раза больше, чем в октябре (11,0 млрд грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.