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Бездумная исполнительность

Начисления за коммуналку в Украине выросли более чем в два раза
30 декабря 2020 Просмотров: 34 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в ноябре 2020 года составили 22,1 млрд грн, более чем в два раза больше, чем в октябре (11,0 млрд грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в ноябре 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 11,6 млрд (52,4% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец ноября 2020 года составила 66,1 млрд грн, что на 10,0 млрд грн больше, чем месяцем ранее (56,1 млрд грн).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 30 ноября задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 27,8 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 20,7 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,7 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,1 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 5,2 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.

Напомним, самой большой статьей потребительских расходов домохозяйств Украины в III квартале 2020 года были продукты питания и безалкогольные напитки - 42,0%. Далее идут жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива - 11,9%.
По материалам: РБК-Украина

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Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в ноябре 2020 года составили 22,1 млрд грн, более чем в два раза больше, чем в октябре (11,0 млрд грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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