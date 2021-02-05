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Бездумная исполнительность

Международные резервы Украины уменьшились до 28,8 млрд долларов
5 февраля 2021 Просмотров: 24 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Международные резервы Украины составляли 28,8 млрд долл. США по итогам января, уменьшившись за месяц на 1,1%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

"По состоянию на 1 февраля 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 821 млн долл. США (в эквиваленте). В январе они уменьшились на 1,1% в первую очередь вследствие погашения внешних и внутренних обязательств государства", - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что при этом их интервенции на валютном рынке и валютные поступления в пользу правительства частично уравновесили влияние платежей по обслуживанию государственного долга на резервы.

В общем динамику резервов в течение января определяли следующие факторы:

  • операции правительства по управлению государственным долгом.
    Общий объем платежей на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте составил 311,4 млн долл. США (в эквиваленте). Из этой суммы 197 млн долл. США были направлены на обслуживание и погашение внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), 66,4 млн долл. США - на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ составили 48,2 млн долл. США;
  • операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.
    Традиционно в начале января наблюдалась низкая активность на валютном рынке. Национальный банк провел несколько интервенций по продажам (на общую сумму 20 млн долл. США) и по покупке (40 млн долл. США) валюты для сглаживания колебаний на валютном рынке. Указано, что в последние две недели января межбанковский валютный рынок был сбалансированным, поэтому НБУ не выходил с интервенциями;
  • переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).
    В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 68,7 долл. США (в эквиваленте).

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - добавили в центральном банке Украины.
По материалам: УНН

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Международные резервы Украины составляли 28,8 млрд долл. США по итогам января, уменьшившись за месяц на 1,1%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

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