Международные резервы Украины уменьшились до 28,8 млрд долларов

|5 февраля 2021
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Международные резервы Украины составляли 28,8 млрд долл. США по итогам января, уменьшившись за месяц на 1,1%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
"По состоянию на 1 февраля 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 821 млн долл. США (в эквиваленте). В январе они уменьшились на 1,1% в первую очередь вследствие погашения внешних и внутренних обязательств государства", - говорится в сообщении.
В НБУ отмечают, что при этом их интервенции на валютном рынке и валютные поступления в пользу правительства частично уравновесили влияние платежей по обслуживанию государственного долга на резервы.
В общем динамику резервов в течение января определяли следующие факторы:
"Текущий объем международных резервов покрывает 4,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - добавили в центральном банке Украины.
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Международные резервы Украины составляли 28,8 млрд долл. США по итогам января, уменьшившись за месяц на 1,1%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.