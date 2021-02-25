Инвестиции в экономику Украины за 2020 год обвалились почти на 40%

|25 февраля 2021
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Капитальные инвестиции в экономику Украины за 2020 год составили 419,8 млрд грн. Это на 38,2% меньше по сравнению 2019 годом. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистического ведомства, снижение инвестиций было зафиксировано во всех отраслях.
Наименьшее падение было в сферах "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" - 7,4%, "Информация и телекоммуникации" - 12,7%.
Инвестиции в финансовую и страховую деятельность упали на 23,4%, в профессиональную, научную та техническую деятельность - на 22,7%.
Падение инвестиций в промышленность составило 43,6%, в сельское хозяйство - 45,3%, в строительство - 39,7%, транспорт - 43,2%.
В "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" инвестиции упали на 47,5%, в "Искусство, спорт, развлечения и отдых" - на 71,1%, в "Образование" - на 45,7%.
В то же время инвестиции в почтовую и курьерскую деятельность выросли на 634,7%.
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23 февраля 2021
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• С 1 марта украинцы смогут записываться на вакцинацию: в Минздраве сообщили процедуру
• Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 24 февраля
• Вирусолог Широбоков одобрил закупленную в Индии вакцину AstraZeneca и рассказал нюансы
7 февраля 2021
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• В Украине могут запретить размещение рекламы на дорогах
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• Международные резервы Украины уменьшились до 28,8 млрд долларов
• В Украине ввели электронные трудовые книжки
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• Джефф Безос покидает пост CEO Amazon
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• В Евросоюзе пересмотрели ограничения на въезд в Шенгенскую зону
• 6 критериев выбора прогулочной коляски
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25 января 2021
• Компания Маска отправила в космос одновременно более 140 спутников и поставила новый рекорд
• Украинский язык станет обязательным для сдачи ВНО с 2025 года
• Первая в ЕС: Германия будет бороться с COVID лекарством на основе антител
• Как правильно сделать ставки на Дота-2: советы для новичков
• НБУ назвал наиболее распространенные банкноты и монеты
• Два десятка мировых лидеров на этой неделе встретятся на "виртуальном Давосе"
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Капитальные инвестиции в экономику Украины за 2020 год составили 419,8 млрд грн. Это на 38,2% меньше по сравнению 2019 годом. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.